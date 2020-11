A harckocsizókra is emlékeznek Szabadszálláson

Kétszázötven négyzetméteres kiállítóhellyel bővül a szabadszállási Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény. Az idei évben nagyobb részt befejeződött a volt Alföldi Kiképző Központ parancsnoki épület felső szintjének karbantartása és vannak elképzelések a berendezésre is.

A városi helyőrséget az ötvenes évek elején hozták létre, fennállásának több mint öt évtizede alatt nagyon sok alakulat volt hosszabb-rövidebb ideig a helyőrség része.

A katonai szervezetek megszüntetése a rendszerváltás idején kezdődött el.

Az utolsó egység felszámolásával, tizenöt évvel ezelőtt zárták be végleg a kapukat, a terület ma már ipari parkként hasznosul. A korábban a laktanyában őrzött katonai emlékek, relikviák a Helyőrségi Klub épületébe kerültek. Az önkormányzatnak köszönhetően a Honvéd Nyugdíjas Klub 2014-ben megkapta használatba a volt Alföldi Kiképző Központ parancsnoki épületét, így megkezdődhetett a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény kialakítása.

– A rendelkezésre álló anyagból még abban az esztendőben be lehetett rendezni az épület földszintjének utcai oldalát. A helyiségekben a volt helyőrség történetét jelentősen meghatározó MN 7260, később MH Alföldi Kiképző Központ történetét sikerült bemutatni, valamint egy-egy tárló erejéig az MN 145. Önálló Harckocsidandár és az MN 104/2. honi légvédelmi rakétaosztály, továbbá a város és a katonák kapcsolatának emlékfotói is megjelentek. A következő esztendőkben a belső oldali szobákban a sorkatonai szolgálat, illetve a közel negyedszázados múltra visszatekintő MN Gépjárműtechnikai Tiszthelyettes és Szakmunkásképző Iskola – később szakközépiskola – fennmaradt relikviáit helyeztük el. A hatékony gyűjtőmunka eredményeként önálló emlékszobát kapott a harckocsidandár is – mondta el a baon.hu érdeklődésére Horváth Balázs nyugállományú mérnök ezredes, a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub Egyesülete hagyományőrző csoportjának vezetője.

Két éve, a helyi önkormányzat határozatának köszönhetően, tovább épülhetett és gazdagodhatott a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény.

Az egyesület megkapta az épület felső szintjét is használtba. Az elmúlt csaknem másfél év alatt megtörtént a helyiségek karbantartása. A költségeket saját erőből, az önkormányzat és a helyi vállalkozók támogatásával sikerült fedezni.

A munkák befejezése után megkezdődött a termek berendezése, ahol a tervek szerint helyet kapnak többek között a légvédelmi rakétások, a több évtizedes múltra visszatekintő nyugdíjasszervezet, valamint az egyesület és a honvédség sport-, turisztikai és kulturális emlékei.

– Már be lehet ülni a közösségi, tájékoztató helyiségbe, ami a későbbiekben filmvetítéseknek, bemutatóknak is helyet ad. Megkezdtük a légvédelmi rakétások emlékszobájának kialakítását is. Szinte kész a terepasztal és a makettek, rendelkezésre áll számos rakétaalkatrész, részegység, hozzáfogtunk a tablók megírásához. A pandémiás helyzet nagyban hátráltatta a munkát, így számtalan teendőnk marad a jövő évre. Elképzelésünk szerint elkészül egy in memoriam szoba, ahol a helyi születésű

Tóth Imre, a doni harcokban huszonegy évesen elhunyt katona életútját mutatjuk be,

valamint a helyőrségben szolgálatot teljesített katona- és munkatársaiknak állítunk emléket – vázolta a kö­zeljövő terveit Horváth Balázs, hozzátéve, hogy ugyancsak a jövő évben készül el a fennállásának negyvenötödik évfordulóját ünneplő Honvéd Nyugdíjas Klub emlékszobája.