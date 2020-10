A halloweeni- és a sütőtök közti különbségre hívják fel a figyelmet

Ősszel sokan fogyasztanak sütőtököt és október végén halloween alkalmából sokan faragnak tököt, ám nem mind a két tök ehető, hiszen ha utóbbit fogyasztjuk már kis mennyiség is rosszullétet okozhat – erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

„A köznyelvben sütőtöknek hívott kabakosok az úgynevezett téli tökök, melyeket biológiai érettségükben szednek le, vagyis a bennük levő magok szaporításra alkalmasak” – olvasható a NAK hétfői sajtóközleményében.

A zöldségesek és az áruházak általában „Halloween tök” néven árulják a biológiailag a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokonságába tartozó tököt. Utóbbiakat zsengén szedik le, ettől ehetőek, de éretten már kemények lesznek és ehetetlenné válnak. Magyarországon a „Halloween tök” terjedt el, amelyet az ünnep közeledtével faragnak ki és díszítik vele otthonukat, ez a tök nem alkalmas emberi fogyasztásra.

A „Halloween tök” nagy, narancssárga színű, és díszítésre alkalmas, nálunk többféle is kapható. Az egészen kisméretű, dekoratív fajták sok keserű anyagot tartalmaznak, amelyek kellemetlen ízűek és mérgezőek is lehetnek.

„Magyarországon a területalapú támogatási adatok szerint mintegy 1800 hektáron termesztenek ehető sütőtököt, amelyből évente 30-35 ezer tonnát takarítanak be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb, közel 600 hektár a termőterület, de Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is 200 hektár fölött van. Az egyik híres, elterjedt hazai fajta a Nagydobosi, illetve jellemző még a Kiszombori, az Óvári hengeres és az Orange sonkatök. Az import elhanyagolható, ezer tonna alatt volt az elmúlt években” – írja nak.hu.

A sütőtök egy vitaminbomba:

A tökfélék családjába (Cucurbitaceae) tartozó növény többféle formában is megjelenik: lehet ovális, hosszúkás vagy kerek, kicsi vagy nagy, különböző sárga árnyalatokban. Az őszi hónapokban sokan fogyasztják, hiszen nemcsak finom, hanem remek vitaminforrás is. A sütőtök zsírsavakat, olajokat, szénhidrátokat, fehérjéket és rostokat is tartalmaz. Jelentős a szeléntartalma, illetve további nyomelemek is megtalálhatók benne, pl.: mangán, cink és réz. A béta-karotin (ez az anyag adja a tök narancssárga színét) az egészséges látáshoz nélkülözhetetlen A-vitamin előanyaga, egyben antioxidáns is. A tökmag kedvező ásványianyag-összetétele megfelelő a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzéséhez. A sütőtök termése gazdag C-vitaminban, ami támogatja az immunrendszert, így könnyebben elkerülhetjük a náthás, meghűléses megbetegedéseket. A sütőtökben lévő rostok segítik az emésztést, a kálium pedig szervezetünk folyadékháztartásának szabályozását segíti.

Borítóképünk illusztráció.