A halasiak többsége nyár végére csúsztatja a nyaralását

Az előszezoni és főszezoni nyaralásokat a halasiak többsége nyár végére vagy ősz elejére csúsztatja, akik pedig az eredeti tervek szerint az utószezonban utaztak volna, még kivárnak – tudtuk meg Papp Andreától, a kiskunhalasi Sziget Utazási Iroda utazásszervezőjétől.

A korábbi években egyre népszerűbb előfoglalási akciók keretében tavaly év végén és az idei év elején is sokan fizették már be nyári utazásukat Görögországba, Tunéziába és Egyiptomba – a halasiak körében ezek a legnépszerűbb úti célok. A világjárvány miatt azonban például a májusi külföldi utaknak búcsút kellett intenie az utazni vágyóknak, ugyanis a buszos utakat egész májusra törölték, a légitársaságok járatai pedig a legoptimistább tervek szerint is csak május legvégén indulhatnak újra.

Papp Andrea érdeklődésünkre elmondta, hogy a náluk foglalók többsége még nem mondott le a tengerparti vakációról, szeretnék bepótolni utazásukat augusztus végén vagy szeptemberben, így későbbre tetették előszezoni nyaralásuk időpontját. Vannak viszont olyanok is, akik az utazás lemondása mellett döntenek. Ez esetben a foglalás menetétől és feltéte­leitől függően az úgynevezett lemondási díjat kell megfizetniük az ügyfeleknek, tehát nem veszítik el a már befizetett összeg teljes egészét. – Ugyanakkor lehetőségük van arra, hogy utazási utalványra váltsák a foglalásukat, amit a tervezett utazásukhoz viszonyítva egy későbbi időpontban használhatnak fel. Többen választották is már ezt az opciót – mondta Papp Andrea. Jól érzékelhető azonban az emberek óvatossága és bizonytalansága, a veszélyhelyzet fennállása óta ugyanis új foglalások nem történtek a halasi irodában, pedig ilyenkor már fokozatosan szokott emelkedni az utazni vágyók száma, ami nyáron csúcso­sodik ki a last minute utak foglalásával.

Az utazásszervező hangsúlyozta, a tanácsért hozzájuk fordulóknak azt javasolják, akik az utószezonra tervezték az idei nyaralásukat, legyenek még türelemmel, egyelőre ne mondják le a foglalásokat. Bíznak benne, hogy nyár végén újraindulhat a turizmus.