A halasi egészségügyi dolgozókat ünnepelték

A frissen felújított konferenciateremben tartotta a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház szerdán a Semmelweis-napi ünnepségét. Az eseményen az ünnepi beszédek után díjakat és elismerő okleveleket adták a halasi egészségügyi dolgozóknak.

Dr. Szepesvári Szabolcs, a halasi kórház főigazgatója köszöntő beszédében kiemelte, hogy ezen az ünnepségen Semmelweis Ignácra emlékeznek, aki olyan gondolkodásmódot alakított ki a kollégáiban és olyan tudatformálást hajtott végre, ami a legnehezebb feladat a világon.

– Tartalommal megtölteni egy intézményt nem könnyű, de ennek a kórháznak a dolgozói olyan kapcsolatokat tartanak fenn egymással, a betegekkel és a várossal is, ami az értékeket a helyére teszi. Ez azért is fontos, mert a betegellátást nem lehet úgy végezni, hogy nincsenek meg azok az emberi kapcsolatok, amikkel egymáshoz fordulhatunk – mondta a főigazgató, aki háláját fejezte ki a díjazottaknak közösségépítő szerepükért is.

Az ünnepségen beszédet mondott Fülöp Róbert, polgármester és Bányai Gábor, országgyűlési képviselő, akik méltatták az egészségügyben dolgozók elhivatott, kitartó munkáját.

Az ünnepi eseményen adták át a Kiskunhalas Város Egészségügyért Díjat, melyet Börcsökné Ábrahám-Furus Edit, ifjúsági védőnő, Dr. Balázsik Andrea, osztályvezető főorvos, valamint Nagy József, mentőállomás vezető vehetett át. Az Év ápolója díjat Zseni Ildikó kapta. Emellett tizenegy fő Semmelweis emléklapban, tizenhét dolgozó főigazgatói dicséretben, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis-napi elismerő oklevelében három szakember részesült.