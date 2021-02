A győztesek átvehették a Mozaikkereső játék nyereményeit

A Petőfi Népe Mozaikkereső játékunkában három megyei nyertest is kisorsoltak. A szerencsések nemrég vehették át az ajándékokat.

A hét közepén adtuk át a nagy érdeklődéssel kísért Mozaikkereső játék rémi győzteseinek járó ajándékokat. Fortuna ezúttal a megye déli részén élő Petőfi Népe-előfizetőknek és szorgoskodó játékosoknak kedvezett jobban, hiszen egy nagy képernyős televízió Rémre, egy laptop és egy tablet pedig Bácsalmásra került.

A Rém községben élő Kocsis család közel 20 éve járatja a Petőfi Népét. Érdeklődésünkre elmondták, hogy ők naponta kétszer olvassák a benne megjelenő friss híreket. A reggeli kávé és tea elkészítése közben a férj, ebéd után pedig a feleség lapozgatja a kiadványt. Nagyon szeretik és jónak tartják a Jó reggelt! rovatot, a gazda pedig kellemes kikapcsolódásnak tartja a Poénperceket.

Azt is elmondták, hogy ez az első nyeremény, ami a családba érkezett. Nagyon szeretnek rejtvényeket is fejteni, a gasztronómiai újságok olvasása mellett, amiket a háziasszony szokott általában megvásárolni.

Ennek a nyereményjátéknak is egy érdekes története van, mondta örömmel Kocsis Bálintné. Ugyanis a férj nem is tudott arról, hogy a szelvények szorgalmas gyűjtögetése után azokat el is küldték. A sorsolást követő nyereményjáték-hirdetési napon, egyéb elfoglaltság miatt, reggel kivételesen nem olvasták el a Petőfi Népét. A nap délelőttjén azonban az egyik ismerősük a szomszéd faluból telefonált és gratulált a nyereményhez. Az örömteli hírt ezt követően természetesen a család többi tagjaival is megosztották.

A nyeremény megérkezését nagy örömmel és köszönettel fogadta a rémi család. Némi gondot talán a nagy képernyős készülék elhelyezése okoz, de erre is biztos találnak rövidesen megfelelő megoldást.