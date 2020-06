A gyerekeknek is sok programot szervez a Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt munkatársai gyakori vendégek a kecskeméti Wojtyla Barátság Központban, és támogatják a szegények étkeztetését is. A népkonyhára járó rászorulók – a Wojtyla Akadémia sorozat keretében – kedden Lipóthné Komjáti Andreának, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének igazgatójának az előadását hallgathatták meg. A program fókuszában a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt segítő tevékenysége állt.

Farkas Pál, az Akadémia vezetője köszöntötte elsőként a résztvevőket, majd Lipóthné Komjáti Andrea igazgató előadása előtt arról beszélgetett a sorsközösség tagjaival, hogy kinek milyen gyermekkori élményei vannak, mi az, amire vágyott, de nem kapott meg.

A rászorulók számos szomorú történetet felelevenítettek. Többen arról meséltek, hogy hiába vágytak szeretetre, nem kapták meg. Elhangzottak vicces történetek is, fára mászásról, iskola helyetti buszozásokról, disznóvágásokról, tanyán élő nagyszülőknél töltött szünidőkről.

– A Magyar Vöröskereszten belül a gyerekeken keresztül is próbáljuk felvenni a kapcsolatot az emberekkel – hangsúlyozta Lipóthné. – Sok olyan programunk van, melyek a fiatalok által szólítják meg a családokat, vonjuk be ezáltal őket a vöröskereszt munkájába. A gyerekeknek nagy az érzelmi szükségletük, ezért is fontos, hogy odafigyeljünk rájuk, ne engedjük, hogy elkallódjanak, csellengjenek. Akiket egészen kis korban sikerül már megszólítanunk, azok jó eséllyel később, ha bajban lesznek, bizalommal fordulnak hozzánk – tette hozzá a szakember.

Vetített képes előadásában fotók sokaságát mutatta be, melyek tökéletes metszetet adtak arról, hogyan próbálják a fiatalokat bevonni. A programok sokszínűek, az óvodától a középiskoláig minden korosztályt sikerül megszólítaniuk. Vannak például óvodás rajzpályázatok, elsősegélynyújtó bemutatók, az iskolásoknál ezeken kívül versenyek. A kamaszokat és tinédzsereket elsősorban a bevásárlóközpontoknál tudják úgy megszólítani programjaikkal, hogy közben tanulhatnak is. Szerencsére sok iskola befogadja a rendezvényeiket, ezen igazgatóknak külön köszönetet is mondanak. Hozzátette, népszerű a csecsemőgondozási versenyük is a tinilányok számára. Erre sok fiú is örömmel elmegy, igaz elsősorban ismerkedés céljából, de akkor is jó helyen vannak, hasznos dolgokat tanulnak. Sok a családi programjuk, és a véradásokra is szívesen elkísérik szüleiket a gyerekek.

– Programjaink valóban sokszínűek, és más szervezeteket is bevonunk. Gyakran vagyunk együtt a mentősökkel, rendőrökkel és katasztrófavédelmisekkel. Érdemes összefognunk, hiszen együtt még hatékonyabban tudjuk megszólítani a fiatalokat, és általuk a családokat! – mondta végül Lipóthné.