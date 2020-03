A gyerekek és a szülők is fegyelmezettek, együttműködők a tanárokkal

A digitális munkarendben zajló tanítás mindenkinek isme­retlen terep. Az első napok tapasztalatai mégis összefogásról, együttműködésről, fegyelmezettségről és a rendkívüli helyzet esetleges pozitív hatásaiba vetett hitről szólnak. A Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola igazgatóhelyettesével, Mesterné Taskovics Valériával beszélgettünk.

Orbán Viktor miniszterelnök március 14-i bejelentésének értelmében március 16-tól, hétfőtől nem léphetnek be a tanulók az oktatási intézmények épületébe. Sok gyerek azonban az iskolában hagyja hétvégére a ritkábban használt taneszközöket, az általános iskolákban pedig a tisztálkodási csomagok és a tornafelszerelések is a tantermekben maradhatnak. A halasi felsővárosi iskolában hétfőn reggel vihették haza a szülők gyermekeik holmijait. – Már ekkor nagyon pozitív tapasztalataink voltak. Alig-alig volt olyan szülő, aki nem jött be az iskolába. Nagyon-nagyon biztató szavakat és együttérző mosolyt kaptunk tőlük. Ők is tudják, hogy ez nehéz helyzet és a támogatásukról biztosítottak minket. Így indult a mindenki életében új kihívásokat rejtő hét nálunk – mesélte Mesterné Taskovics Valéria.

A halasi intézmény pedagógusai megpróbáltak olyan munkarendet kidolgozni, ami a gyermekek, a szülők és a tanárok számára is átláthatóságot és hatékonyságot biztosít. – Megkértük a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy a gyerekeknek legyen e-mail címük. Kollégáimmal ugyanis megegyeztünk abban, melyik tanár, melyik nap küld ki e-mail üzenetben a tantárgyához tartozó anyagot az adott osztály tanulóinak. Például a nyolcadikosoknak tizennégy tárgyat tanítunk, ezek között van, amit heti egy órában, míg mást heti hat órában tanulnak. Így az egyórás tárgyak anyagait hetente egy alkalommal, a hatórásakat pedig heti háromszor küldjük. Emellett megkapják ők is ezt a munkarendet, tudják, melyik nap, melyik tárgyból várhatnak feladatokat délelőtt 10 óráig – részletezte a folyamatot Mesterné Taskovics Valéria.

Az igazgató-helyettes hangsúlyozta, ehhez természetesen óriási szükség van a szülőkre, hisz főleg az alsó tagozatos diákok esetében ők kezelik a levelezőrendszert. – A szülő és a gyermek kölcsönösen egymásra van utalva, ráadásul velünk is szorosan együtt kell működniük, de eddig pozitív dolgokat kaptam csak vissza. Nem tapasztaltam hisztit, pánikhangulatot vagy értetlenkedést. A bennünk, felnőttekben lévő ismeretlentől való félelmet biztosan érzik a gyerekek is és a kisebbeknek biztosan hiányzik a tanító néni és tanító bácsi közelsége, mégis együttműködőek, fegyelmezettek. Emellett a szülőknek létérdekük, hogy a gyerekek ne szünidőnek tekintsék ezt az időszakot és úgy látom, meg akarják oldani ezt, nem akarnak elveszíteni dolgokat – mondta.

Vannak azonban olyan tanulók és családok, akiknek nincs mobiltelefonja, vezetékes telefonja és számítógépe sem. Náluk értelemszerűen nem működik az online oktatás, hozzájuk más módon juttatják el a tananyagot. – Igyekszünk mindenkihez elérni. A városban lakó diákjainkhoz egy szociális segítő viszi ki a feladatokat, a környező településeken élőkhöz pedig postai úton juttatjuk el az anyagokat – árulta el Mesterné Taskovics Valéria.

A digitális oktatás kapcsán felmerül a kérdés: mennyire nyomon követhető, hogy a gyerekek valóban csak saját tudásukra támaszkodnak a tesztek kitöltésekor és nem hívják segítségül az internetes keresőprogramokat? – Ez egy vis maior helyzet, ami vis maior hozzáállást követel meg. Ha a gyerek legalább mindennap foglalkozik a kiküldött feladatokkal, számol, olvas, ír, angol vagy német szavakat tanul, gondolkodik, akkor már nem lehet nagy baj. Ennek a generációnak már egyébként is talán az lesz a fontosabb, hogy tudja, melyik információt, hol keresse, és villámgyorsan meg is találja azt. Ráadásul, amíg keresgél addig is ezzel foglalkozik. Ebben a pillanatban nem az a lényeges, használnak-e segédeszközöket. A pedagógusok egyébként is ismerik a diákjaik képességeit, tudják, kitől, mire számíthatnak – mutatott rá az igazgató-helyettes.

Mesterné Taskovics Valéria kiemelte továbbá, hogy a digitális tanításra és tanulásra való átállás pozitív változásokat hozhat a gyerekek és az oktatás életében is. – Nagy reményeim vannak ebben, hogy ez még jól is elsülhet. Olyan dolgokat tanulhatnak meg a fiatalok, amikről most kiderülhet számukra, milyen jó, mennyire hasznos például egy email cím, az internetes jártasság, ami nem csak a játékok használatát jelenti. Annyi innovációt láttam a kollégáktól is, sok felületet használhatunk digitális tananyag átadására, tesztekre. Ezek mind-mind előremutató változások – mondta.

Le akarnak érettségizni

Az érettségi előtt álló tanulók rendkívül fegyelmezetten viszonyulnak a megváltozott tanítási körülményekhez, nem pánikolnak – mesélte tapasztalatait egy érettségire felkészítő pedagógus. Meg tudtuk tőle továbbá, hogy a fiatalok mindenféle ellenállás, késlekedés nélkül ott vannak a számítógépek előtt, amikor ő kéri, így zavartanul át tudja adni nekik az aznapi feladatokat. – Lényegében ez már az ismétlés időszaka náluk, az írásbelire az előző évek vizsgafeladataival is készülünk. Mindenki készségesen tölti ki őket, hisz a cél az, hogy idén nyáron megszerezzék az érettségi bizonyítvány. Egyedül azt nehezményezik, hogy valószínűleg az idei ballagások nem lesznek megtartva, de tudják, hogy most az emberi élet védelme a legfontosabb – hangsúlyozta a pedagógus.