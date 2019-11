A gyárak legmodernebb technológiáival ismerkedhettek meg a látogatók

Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Modern Gyárak Éjszakája országos rendezvénysorozatát pénteken, melyet az Iparfejlesztési Közhasznú Alapítvány hívott életre három évvel ezelőtt. A rendezvény célja, hogy, hogy lehetőséget nyújtson a lakosság számára arra, hogy Magyarország legfejlettebb gyáraiba tehessenek látogatást és megismerkedhessenek az Ipar 4.0 megoldásaival, csúcstechnikával ötvözött gyártási folyamatokról. Az idei eseményt dr. Palkovics László, Innovációs és Technológiai miniszter nyitotta meg Kecskeméten, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. gyárában.

A tavalyihoz képest idén kétszer annyi, 72 gyár és technológiai központ nyitotta meg kapuit országszerte a több mint 6000 látogató előtt, Kecskeméten három üzemet tekinthettek meg az érdeklődők a Modern Gyárak Éjszakáján. A gépipartól a közúti és légi járműgyártáson át a műanyag-feldolgozásig 14 iparág képviselői mutatták be magas szinten automatizált tevékenységeiket.

A megnyitón Palkovics László Innovációs és technológiai miniszter köszöntötte a résztvevőket és az érdeklődőket és az élvonalbeli technológiák fontosságáról szólt. Elmondta, hogy a magyar gazdaság az Európai Unió legdinamikusabban fejlődő gazdaságává vált, a harmadik negyedévi GDP-növekedés is meghaladta az öt százalékot, s az éves növekedés is eléri ezt a számot.

– Ennek jelentős részben az az indoka, hogy az elmúlt tíz évben erőteljes struktúraváltás történt a magyar gazdaságban és elmozdultunk a high-tech gyártás irányába – mondta Palkovics László és hozzátette, hogy a magas szintű technológiák aránya hazánkban 70 százalékával a legmagasabbak közt van az unióban.

Palkovics László elmondta, hogy az elmúlt negyedévben nem csak a járműgyártás bővült jelentősen az elmúlt negyedévben a high-tech iparágak közül, hanem a számítógépek és az elektronikai termékek is növelték a kibocsátásukat. Ezzel kapcsolatban hozzátette:

– Mindenkit óvnék attól, hogy szerelőüzemként tekintsen ezekre a vállalatokra, hiszen a technológiák működtetése is komoly kihívást jelent, de képesek vagyunk lassan arra is, hogy ezt a technológiát tovább fejlesszük és tervezzük, hiszen az ide települt vállalatok jelentős része nem csak a gyártást, hanem a kutatás-fejlesztést is idehozta – fogalmazott a tárcavezető, majd a magyar gazdaság sajátos szerkezetéről szólt.

– A hozzáadott érték körülbelül felét nemzetközi cégek állítják elő, a másik felét magyar vállalatok, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy őket is ebbe az irányba sikerüljön elmozdítanunk. A kormány 2010 óta uniós társfinanszírozással több mint 1300 milliárd forint fejlesztési forrást tett lehetővé a vállalkozások számára – mondta a miniszter és hangsúlyozta, hogy a kormány célja, hogy a hazai gazdaság gerincét a magyar tulajdonú kis- és közepes vállalatok alkossák, végül az esemény jelentőségéről szólt.

– A Modern Gyárak Éjszakája megteremti azt a kapcsolatot a gyárak és az emberek között, ahol az emberek szembesülhetnek azzal, hogy mit jelent a mesterséges intelligencia és a robotizáció. Nagyon fontos ez a fiatalok szempontjából, mert láthatják milyen egy gyárban dolgozni – zárta gondolatait Palkovics László.

Bíró Attila, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. ügyvezető igazgatója beszédében kiemelte a termékbiztonság fontosságát és hangsúlyozta az okos technológiák szerepét. Barta-Eke László, az Iparfejlesztési Közhasznú Alapítvány ügyvezető igazgatója az esemény fejlődését méltatta. A megnyitót követően gyárlátogatást tartottak, ahol a miniszter megtekintette az üzem együttműködő és önvezető robotjait

2050-re karbonsemleges lehet Magyarország

Palkovics László elmondta, hogy fontos kérdés, hogy miképp tudunk egy lényegesen következetesebb klímapolitikát folytatni, ami megoldandó feladat, egyben üzlet is. A célok között szerepel, hogy 2050-re karbonsemleges legyen Magyarország. Ehhez 40 ezer és 52 ezer milliárd forintnyi beruházásra van szükség 30 év alatt, amit elérhető célnak nevezett a miniszter.