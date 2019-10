A gazdakör folytatja az Óvodakert programot

A Halas és Környéke Gazdakör tovább folytatja a helyi óvodákban tavasszal indult Óvodakert programját, a ­kiskunhalasi óvodák mellett a ­környező településeken is elindult a program.

A harkakötönyi óvodások búzát ültettek a napokban Csanádi Lajossal, a gazdakör halasi elnökével.

A program annyira sikeres, hogy eddig 15 halasi és járási óvoda kapcsolódott be a programba, köztük a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda harkakötönyi tagóvodája is. Csanádi Lajos, a Halas és Környéke Gazdakör elnöke és Brassó Imre polgármester közösen mutatták be a programot a harkakötönyi óvodásoknak, majd a gyakorlati tudnivalókat is megmutatták.

– Sajnos egyre több elhanyagolt parcellát, kertet látni a vidéki városokban, kistelepüléseken is, ami azon túl, hogy lehangoló látványt nyújt, arra is rávilágít, hogy már vidéken is egyre kevesebben foglalkoznak kertészkedéssel, sokan nem művelik a kertjeiket – mutatott rá Csanádi Lajos. A kertészmérnök szakember szerint fontos, hogy a gyerekekkel megismertessék a kertészkedés szeretetét, ezen keresztül is a vidéki életforma örömét, ezt pedig a legkisebb korosztálynál kell elkezdeni.

A harkakötönyi ovisok első lépésként az óvoda udvarán kialakított kiskertben búzát vetettek, amit majd maguk fognak betakarítani és kenyeret sütni belőle. A foglalkozás végén a gyerekek igazi házikenyeret is kóstolhattak, hogy még inkább kedvet kapjanak a kertészkedéshez. Jövő tavasszal pedig tavaszi növényeket ültetnek majd, a termést később maguk szedik le és fogyasszák el.

A Halas és Környéke Gazdakör kezdeményezését támogatja a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége (MAGOSZ) is, erről néhány napja beszélt kiskunhalasi látogatása során Jakab István, a szervezet elnöke, az Országgyűlés alelnöke. – A tervek szerint a későbbiek során akár kormányzati forrás is rendelkezésre állhat a program további folytatásához, az ország többi óvodájára való kiterjesztéséhez – mondta el Csanádi Lajos.