A fúrt kutak helyzetéről és az 51-es út felújításáról beszélt Font Sándor

Font Sándor szerdán sajtótájékoztatón beszélt az útfelújítási programról és a fúrt kutak kérdéséről.

Az országgyűlési képviselő a múlt héten még csak szűkszavú közösségi posztban bejelentett útfelújítási programot a szerda reggeli sajtótájékoztatón részletezte. Elhangzott: egy friss kormányhatározat értelmében Kalocsától az M9-esig felújítják az 51-est, és sok járási település jár még jól a négy számjegyű utak aszfaltozásával.

A fúrt kutak bejelentési kötelezettségéről szólva jelezte: egyelőre az a legfontosabb, hogy mindenki ráér vele.

A honatya a tájékoztatón kitért a fúrt kutak, ásott kutak, kerti öntöző és gazdasági kutak bejelentési kötelezettsége körül kialakult helyzetre, hogy tisztázza: „akik ilyennel rendelkeznek, azoknak most semmit nem kell tenniük”, mivel december elején várhatóan elfogadják azt a törvényjavaslatot, ami két évvel kitolja az eredetileg ez év végi határidőt. Az így rendelkezésre álló időben részletesen is kidolgozzák a jogalkotók, hogy pontosan kiknek és milyen módon kell bejelentést tenniük, úgy, hogy ennek „a kúttulajdonosokra nézve ne legyen költségvonzata”. Mint mondta, a nyilvántartás létrehozására azért van szükség, hogy az unió megnyisson egy 80-100 milliárd forintos, „Magyarország vízkormányzásához szükséges pályázati forrást”, amit csak akkor fog megtenni, ha a kormány feltárja a fúrt kutak hazai eloszlását.

A honatya részletekbe menően ismertette a Kalocsa környéki útfelújítási programot is, amit immáron kormányhatározatban fektettek le. „A tervezés utolsó fázisába” lépett beruházás során teljes felújítást kap a Duna mellett futó 5106-os, a Dunapataj-Ordas-Géderlak-Dunaszentbenedek-Uszód-Foktő vonalon. A múlt heti közleményhez képest új információ, hogy teljes hosszban javítják az 5308-ast, Dunapatajtól a Szelidi-tóig, majd onnan tovább, Szakmáron és Miskén át az 51-es főútig. A határozatba belefoglalták az 5301-es Kalocsa és Öregcsertő közötti szakaszának rendezését, sőt, utóbbi belterületi útját szintén aszfaltozzák, hasonlóan az 5313-ashoz, Homokmégy környékén. Megépül Kalocsa régóta tervezett nyugati elkerülője is: az 512-est lényegében folytatják Bátya irányába, hogy a község alatt visszacsatlakozzon az 51-esbe, ami egyébként a város közigazgatási területén, illetve onnan az M9-esig kap teljes felújítást. Felvetésünkre reagálva hozzáfűzte: szorgalmazni fogja, hogy a csomagba kerüljön még bele az 51-es Kalocsa északi határától az 512-es elkerülőig tartó, a korábbi felújítási hullámokból kimaradt, mostanra teljes leromlott állapotú, pár száz méteres szakasza is.

Font Sándor hangsúlyozta: egy ilyen nagyszabású útrekonstrukciós csomag „sosem rohamtempóban valósul majd meg”, hiszen a tervezést, előkészítést, illetve a pénzügyi alap megteremtését követi még a kivitelezés közbeszerzési eljárása, ahol „mindig van egy kis lökdösődés”. Mindent egybevetve úgy gondolja, hogy 2021-22-ben elindul a felújítási hullám, ami onnan már gördülékenyen és gyorsan fog menni.

