A Fürdőszálló szelleme nagy sikert aratott

Kétszer egymás után, telt ház mellett mutatták be a Fürdőszálló szelleme című zenés, táncos darabot az elmúlt napokban a Móra Ferenc Művelődési Központban a Padkaporos Táncegyüttes évadnyitóján. A táncos gyerekekből és szüleikből verbuválódott társulat előadását többször is visszatapsolta a közönség.

A Fürdőszálló szelleme című darabot Kasztel Antal, Félegyházán élő néptáncos, tanár és bőrdíszműves írta és rendezte. Élete első darabja nagy tetszést aratott, a közönség érezte, hogy az előadás szívvel-lélekkel készült. A szerző és a szereplők lelkesedése átragadt a nézőkre is, akik még az otthoniaknak is vihettek haza belőle.

Az előadás címe sejtelmes, de nagyon is valóságos, örökzöld témát boncolgat. A történet napjainkban indul, egy félegyházi tánctáborban játszódik. Az esti tábortűznél hallanak a gyerekek az évtizedek óta üresen álló impozáns épületről, a Fürdőszállóról, ahol állítólag egy szellem lakik, emiatt nem is merik megkezdeni az épület felújítását. A gyerekeket persze hajtja a kíváncsiság, és az éj leple alatt kiszöknek a táborból, hogy megkeressék a Fürdőszálló szellemét. Találkoznak is vele, aki azonban elvarázsolja őket. Egy időutazás során Padkaporos megye Pitypang falu­jába kerülnek. A történet a szellem titkának leleplezését, az igaz szerelem győzedelmeskedését mutatja be.

Kasztel Antal korábban hírportálunknak elmondta, a darab megírásában az motiválta, hogy lehetőséget teremtsen a Padkaporos Táncegyüttesben táncoló gyerekeknek, hogy más területen is megmutathassák a tehetségüket. Így a színdarabban nemcsak táncoltak, hanem énekeltek és prózát is mondtak. – Egy ilyen előadás nagyon sok önbizalmat, magabiztosságot ad a gyerekeknek, remélhetőleg új barátságokat és életre szóló élményt is kaptak – mondta Kasztel Antal, aki a félegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium oktatójaként nap mint nap fiatalokkal foglalkozik. Azt is megtudtuk, hogy jövőre lesz folytatása a darabnak. Már csak azért is, mert több gyerek jelezte, hogy szeretne színdarabot írni és rendezni. – Ha mást nem is értünk el a darabbal, csak azt, hogy a gyermekekben olyan dolgok ébredtek, amik eddig nem, akkor már megérte a ­fáradozást – összegezte Kasztel Antal.

Azt is megtudtuk, hogy a megálmodott színdarab megvalósításában nagyon sokan támogatták. Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője is az ügy mögé állt és elvállalta a fővédnökséget, de a fellépő gyerekek szülei és az önkormányzat sokat segített. A darab színpadra állításában Kasztel Antal segítségére volt még Kátai Tibor, a Padkaporos Táncegyüttes néptáncoktatója, illetve Papp Nóra és Keserű Benedek táncosok. Tarjányiné Lencsi a dalokat tanította be a szereplőknek, Csík János magántanítványa, Szikszai Patrik és társai pedig zenélnek az előadáson.