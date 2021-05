A fotózás és a turizmus is szenvedélye a kecskeméti Kecskés Anitának

Kecskés Anita, a kecskeméti Four Points by Sheraton munkatársa második helyezett lett az idén útjára indult Tourism Is Our Passion fotópályázaton.

Ezt ne hagyja ki! Itt a magyarérettségi megoldókulcsa! Az idén indult útjára a Tourism Is Our Passion fotópályázat, amelynek célja az, hogy felhívja a figyelmet a turizmusban dolgozók örömeire és kihívásaira a pandémia alatt. A szakmai zsűri több mint 600 nevezett kép közül 4 kategóriában kereste a legjobbakat. Kecskés Anita, a kecskeméti Four Points by Sheraton munkatársa is nevezett a versenyre, a’tányércsörgés helyett néma csend’ című fotója a ’Vendégek nélkül’ kategóriában 2. helyezést ért el.