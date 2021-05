A folyamatosan emelkedő költségek miatt nő a hazai szamóca ára

Már kapható a piacokon és a boltokban a hazai fóliás szamóca. A szamóca érését idén is befolyásolta a kedvezőtlenebb időjárás – áprilisban még mínuszok is voltak –, az árak pedig a folyamatosan emelkedő költségek miatt nőttek.

A múlt hét végén a kiskunmajsai és a kiskunhalasi piacon is kínálták a kígyósi szamócát. Zádo­ri Zsolt szüleivel közösen, már több mint egy évtizede foglalkozik nagyobb területen is a szamócatermesztéssel. A nyolcezer négyzetméteres szamócásban mindig akad tennivaló, hiszen a kényes gyümölcs egész évben gondoskodik a munkáról.

A leglátványosabb időszak pár napja kezdődött, amikor fűtetlen fóliasátras, fóliaalagutas termőterületeken elkezdték szedni a folyamatosan érő szamócát. A kígyósi homokon jól érzi magát a szamóca és igen mutatósak a jókorára nőtt, ízletes, piros bogyók. Idén a Joly fajta igazán szép termést mutat, amiből az osztrák főváros, Bécs piacán is lehet majd vásárolni.

A szezonkezdéskor még elegendő a szedéshez a családi erőforrás, de hamarosan kezdődik a versenyfutás az idővel, hiszen a szamóca gyorsan érik. Ilyenkor már segítenek az évek óta visszatérő „szamócamamik”, akik egy összeszokott, főleg nyugdíjasokból álló csapat tagjai, de tavaly fiatalabbak is jelentkeztek a munkákra.

Manapság napszámosokat már nagyon nehéz felfogadni a kétkezi munkákra, a korábbi vendégmunkások pedig, a jobb fizetés reményben, inkább a nyugat-európai gazdaságokat választják.

A hazai szamócaszezon általában április közepétől június közepéig tart. Május derekán már megjelenik a kereskedelmi forgalomban a szabadföldi termesztésű szamóca is. A kilónkénti eladási árak most még 3000 forint körül mozognak, de folyamatosan csökkennek. A piaci helyzet jottányit sem változott az évek során: a termelők kiszolgáltatottak a felvásárlóknak és a kereskedőknek, akik minél nyomottabb árakat akarnak. A nagyobb haszon náluk csapódik le, mert jócskán megdrágul a termés, mire a boltokba kerül.

A gazdálkodók költségei eközben évről évre növekednek, de mindig kell az új fólia, védekezni kell a kártevők ellen, szükség van növényvédő szerekre, műtrágyára. Az üzemanyagok, helypénzek, bérletek emelkedő árai is növelik a kiadásokat.

Zádori Zsolt – aki környezetgazdálkodási agrármérnök, mezőgazdasági gépésztechnikus és hulladékgazdálkodási technológus végzettséggel is rendelkezik –, próbál egyes munkafolyamatokat gépesíteni. A szezon végén a szamócatöveket kiszedik a földből, amit korábban kézzel végeztek. A több tízezer tő kiszedése igen fáradságos munkát jelentett, ám a kígyósi gazdának tavaly sikerült gépesíteni a folyamatot. A fóliák, csepegtetők felszedésénél azonban nem lehet kikerülni a kézi munkát.

– Ha mindezekkel végeztünk, jöhet a talajmarózás. Majd kicsit pihen a föld és következik a bakháthúzás az új palántáknak. Ha szerencsénk van, akkor esik eső, ha nem, akkor előtte öntözni is kell. Augusztus-szeptemberben következik a takarófólia előkészítése és a palántálás több turnusban. Ősz végén fóliahúzás a soros munka, a fóliás eperre már akár decemberben felkerülhet a fólia. Tél végén és tavasz elején jöhet a fátyolfóliás takarás és az éjszakázás. Reggel kitakarni, este vissza. Éjszaka is ellenőrizni a hőmérsékletet, menni, takarni pluszréteggel, ha túl hideg van. Alig egy hónapja, április 9-ére virradóra például –11,3 Celsius-fok volt errefelé – sorolta Zádori Zsolt, akinek a beszélgetés közben, a hirtelen feltámadó szél miatt is akadt azonnali teendője, hiszen le kellett engednie a fóliasátor bejáratát.

Zádoriék gazdaságában a szamóca mellett más gyümölcsök, zöldségek és állatok gondozása is a napi munka részét képezi, amit szüleivel közösen végeznek. A szamócásban rengeteget dolgozik Zsolt édesanyja, Marika néni, aki alapember az értékesítésnél is. A munkákba sokszor besegít felesége, Eszter, de már otthonosan mozog a sorok között két gyermekük, Zsolt és Emese is, akik számára most még egy hatalmas játszóteret jelent a szamócás.