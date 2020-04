A Föld-napi online versenyre óvodások is pályázhatnak Kecskeméten

Április 22-én, azaz ma ünnepeljük a Föld napját, Magyarországon pontosan harminc éve. Ebből az alkalomból hosszú évek óta szervez a kecskeméti Hírös Agóra Föld napi játszóházat a gyerekeknek.

A koronavírus-járványhelyzet miatt idén ez elmarad, de a szervezők nem mondtak le a megemlékezésről, hiszen nagyon fontos eseményről van. Halasi Ágnes, a Hírös Agóra Zöld programokért felelős munkatársa elmondta: április 22-én, tehát ma, a Föld napján hirdetik ki az online Föld-napi alkotópályázatukat. Négy korosztályt – óvodásokat, kisiskolásokat, felső tagozatosokat és a középiskolásokat szólítják meg, és invitálják őket alkotói tevékenységre.

A pályázat címe: Legyen újra zöld. Álmodj az otthonodból az otthonodról-otthonodért, a Földért, értünk.

A technikát nem határozzák meg, lehet az rajz, montázs, kollázs, vagy hulladékból újrahasznosított dísztárgy, használati tárgy, ruhadarab, táska.

A zsűrinek május 20-áig, a méhek nemzetközi napjáig kell az alkotást lefotózva elküldeni. A részletek az intézmény honlapján, a www.hirosagora.hu oldalon megtalálhatók. Érdemes részt venni az online pályázaton, hiszen értékes ajándékok várják a legötletesebb, legjobb alkotások készítőit a zöld partnerek jóvoltából. Az eredményeket a környezetvédelem világnapján, június 5-én hirdetik ki.

Az alkotópályázathoz kapcsolódóan Csík János és a Mezzo zenekar egy saját dalt is alkotott a témához illően a négy elemről. A dal szintén meghallgatható április 22-étől a Hírös Agóra elérhetőségein. A járvány okozta korlátozások ellenére is aktívan alkotó zenekarnak immáron ez a harmadik karanténklipje. A természeti képek mellé Fonó által kiadott Szép a tavasz, szép a nyár című lemezről hangzanak el dalok, amit idén Fonogram-díjra is jelöltek. A klipben Őze Áron Jászai Mari-díjas színész mond részleteket Mikszáth Kálmán és Reményik Sándor alkotásaiból.

Közreműködnek még: Csík János (hegedű, ének), Kisgyőri Krisztián (bőgő), Mészáros János (brácsa), Németh Zsolt (gitár), Rácz Gábor (zongora) és Vadas László (citera, tangóharmonika)