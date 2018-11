A fogyatékkal élő embereket segítik

Az Év legjobb szolgáltató társadalmi vállalkozása címmel jutalmazta a szabadszállási Strázsa Tanya Turisztikai és Képző Közhasznú Szociális Szövetkezetet az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA) 2018-ban is meghirdette a Hozzáadott Helyi Érték díj pályázatát. A díjakkal azoknak a társadalmi vállalkozásoknak a tevékenységét kívánta elismerni, amelyek termékeikkel, szolgáltatásaikkal sikerrel vesznek részt a helyi közösség szükségleteinek kielégítésében, a munkanélküliség felszámolásában, továbbá a vállalkozói és a szociális értékek innovatív alkalmazásával segítik a közösség fejlesztését. Pályázni négy kategóriában lehetett a nonprofit gazdasági társaságoknak, szociális szövetkezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és az egyházi szervezeteknek. A Legjobb szolgáltató társadalmi vállalkozás címet idén a szabadszállási Strázsa Tanya Turisztikai és Képző Közhasznú Szociális Szövetkezet nyerte el.

– Szövetkezetünk 2010-ben alakult, már akkor a fogyatékkal élő emberek segítését tűztük ki célul. Azt láttuk, hogyha ezek az emberek kikerülnek az állami intézményrendszerből, illetve a közoktatásból, a fiatalfelnőtt-életük megoldatlanná válik. Nincs hol dolgozzanak, lakjanak, az állami intézmények várólistája pedig nagyon hosszú. Képzési programot indítottunk, amely a fiatal értelmi fogyatékosokat készítette fel az önálló életvezetésre, társadalmi kapcsolatokra, a szabadidő tartalmas eltöltésére, környezetvédelemre és a munkagyakorlat megszerzésére. A képzésen közel száz fő vett részt, akik az ország különböző pontjairól érkeztek hozzánk. Ebből a körből kerültek ki a mi megváltozott munkaképességű értelmi sérült dolgozóink is, akik ma már az akkreditált foglalkoztatónkban dolgoznak – mondta el lapunk érdeklődésére Németné Horváth Beáta, a Strázsa Tanya Közhasznú Szociális Szövetkezet igazgató elnöke.

A Strázsa Tanya két évvel ezelőtt is megmérettette magát az OFA-programban, abban az esztendőben is rangos kitüntetéssel ismerték el munkájukat. Akkor a Legjobb közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás díjjal jutalmazta tevékenységüket az OFA. Az elismerés odaítélésekor a bírálók figyelembe vették azt is, hogy a szövetkezet nagyon sokat tett a fiatalok társadalomba való beilleszkedéséért is.

– Az idei esztendőben a szolgáltatás kategóriát céloztuk meg, mivel szövetkezetünk vállalkozási tevékenységre épül. Társadalmi vállalkozásként működünk, megtermelt javainkat visszaforgatjuk a célcsoportunk számára. Három éve egy főállású munkavállalónk volt, idén már harmincheten dolgoznak nálunk. Jelenleg huszonnégy megváltozott munkaképességű dolgozót alkalmazunk, számukra olyan juttatásokat is biztosítunk, amelyeket nem fedez az akkreditációs foglalkoztatási költség, így szövetkezetünk bevételeiből teremtjük elő a hiányzó összegeket. A létszámmal arányosan nőtt vállalkozási tevékenységünk is, amelynek köszönhetően tovább tudtuk és tudjuk fejleszteni a szövetkezetünket. A társadalmi vállalkozásunk jó gyakorlatát már széles körben ismerik, az ország valamennyi megyéjéből jártak már nálunk. Az idelátogatók látják, hogy helye van a vendéglátásban a fogyatékkal élő embereknek. Vendégeink tapasztalják, hogy a fogyatékkal élő emberek is értékteremtő munkát végeznek, bért keresnek, adót fizetnek, sokat tesznek önmaguk fenntartásáért – tette hozzá Németné Horváth Beáta.

A szövetkezet idén indított tudásmegosztó programot a hasonló tevékenységet folytató társadalmi vállalkozások számára, ahol a résztvevők az elmélet mellett gyakorlati ismeretekre is szert tehetnek. A társadalmi vállalkozás híre külföldre is eljutott. A közelmúltban, Angliában, a Leonard Cheshire Alapítvány programjában hozták fel követendő példaként a Szabadszállás határában működő közhasznú szociális szövetkezet komplex tevékenységét.

A fejlődés nem áll meg, tervben van a vendégház bővítése további apartmannal, wellness­részleggel, szabadtéri medencével, valamint tervezik családi szabadidőpark létrehozását, amely újabb munkalehetőséget kínál a megváltozott munkaképességűek számára, illetve elősegíti a fogyatékossággal élők beilleszkedését, társadalmi elfogadását. Ennek a folyamatnak a része a közelmúltban átadott Strázsa Parapark, ahol akadálymentes játékokkal berendezett közösségi térben együtt játszhatnak az ép és a sérült gyerekek, valamint a támogatott lakhatás szol­gáltatás bevezetése a Strázsa Kégli Nonprofit Kft. által, ami a fogyatékkal élők önálló életre nevelését hivatott szolgálni.

