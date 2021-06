A fiataloknak is jó példa lehet a félegyházi tanítónő kitartása

A világjárvány okán bevezetett kényszerű bezárás az edzőtermek életére is rányomta a bélyegét. Hosszú kihagyás után azonban sokan nagy lelkesedéssel vágtak neki újra az edzéseknek. Így volt ezzel a nyugdíjazása előtt álló félegyházi tanítónő, Domonkosné Oroszi Judit is, aki nem is akármilyen sportágat űz, hiszen CrossFit-edzésekre jár. A funkcionális fitnesz több sportág mozgáselemét vegyíti, mint például az atlétikát, a súlyemelést, az evezést, az úszást vagy a tornát.

Bár Domonkosné Oroszi Judit hamarosan nyugdíjas lesz, fiatalokat megszégyenítő módon emeli a súlyokat, nyomja a fekvőtámaszokat, húzza az evezőgépet és a felüléseket is jól bírja. Edzéseit Nagy Viktor irányítja, aki épp a világjárvány berobbanása előtt nyitotta meg edzőtermét WoD Factory néven.

Judit hírportálunknak elmondta, egyik munkatársa, Récziné Kutasi Hajni biztatására kereste fel az edzőtermet, ahová elsősorban személyi edzésekre jár. Azt is hozzátette, fiatalabb korában sokat sportolt, főként kosárlabdázott, de a húszas évei végén abbahagyta. Bár később is próbálkozott, edzőterembe is eljutott, de mivel szakmai segítséget sehol nem kapott, gyorsan fel is adta. Ám ahogy teltek az évek, egyre jobban érezte, hogy szüksége lenne valamilyen mozgásra, ezért tavaly összeszedte a bátorságát és bejelentkezett cross trainingre.

– Kezdetben azt éreztem, hogy én ezt soha nem tudom megcsinálni, de Nagy Viktor türelmes irányításával és biztatásával már látszik az eredmény. Először felmérte a rugalmasságomat és az erőnlétemet. Elkeserítő volt a helyzet: nem tudtam leguggolni, hajolni és térdelni sem rendesen. Ehhez képest ma már élvezettel csinálom a feladatokat

– mesélt Judit a kezdetekről.

A két gyermekem is nagyon büszke rám. A fiam, Máté büszkén mutatta egyetemista társainak a rólam készült edzőtermi képeket. Réka lányom is mindig biztat. Azt mondja, jó példa lehetek a korosztályom előtt. Azt mindenképp szeretném elmondani, hogy amióta edzésekre járok, a nagy bevásárlások nem terhelnek meg úgy, mint korábban – érvelt Judit.

A funkcionális fitnesz azért szerethető sport, mert nagyon változatos, így nem lehet megunni, sok benne a fejlődési lehetőség – vette át a szót Nagy Viktor edző. Elmondta, a módszert a kétezres évek elején Amerikában egy tornász dolgozta ki. Azért, hogy eredményesebb legyen, más sportágakat is beemelt az edzéseibe. A CrossFit néven közismertté vált sportág egyedi filozófiája miatt egyre kedveltebb hazánkban is. Olyan programot kell elképzelni, amely számtalan sportág mozgáskészletéből merít, így például az atlétikából, a súlyemelésből, az evezésből, az úszásból és a tornából. Az edzés során nemcsak egy-egy izomcsoportot, hanem az egész testet átmozgató gyakorlatokat végzünk. Olyan izmokat erősítünk, amelyeket nem csak sportolás közben, de akár lépcsőzésnél, kisgyerek emelgetésénél, vagy házimunka közben is használunk, így a mindennapi élet is könnyebbé válik tőle – sorolta Nagy Viktor, aki arról is beszélt, hogy hazánkban még nem jellemző, de külföldön nagyon népszerű ez a sport az idősebbek körében is.

– A tévhittel ellentétben itt nem az a cél, hogy minél nagyobb súlyt megemeljünk, hanem az, hogy megtanuljunk olyan mozgásformákat, amelyek segítik a hétköznapi életünket, akár egy nehezebb tárgyat helyesen, sérülésmentesen felemelni a talajról – érvelt az edző.

Azt is megtudtuk, hogy Nagy Viktor közel két évtizeden át versenyszerűen atletizált. Az erőnléti edzések során a fővárosban ismerkedett meg a cross traininggel, amibe bele is szeretett. Miután a versenyzést abbahagyta, edzőként folytatta pályafutását immár Kiskunfélegyházán, ahol a megyében elsőként alapította meg a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesületet. Az egyesület több eredményes versenyzővel is büszkélkedhet. Abban bíznak, hogy a Nemzeti Funkcionális Fitnesz Szövetség eléri célját és a cross training felkerül a nyári olimpia programjára és akár már 2028-ban Los Angeles-ben megmérettethetik magukat. Egyelőre azonban a világjárvány után próbálja mindenki utolérni magát.