A fény intenzitását mérték más-más hullámhosszon

A mai diákok abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a természettudományos tárgyak ismereteit látványos kísérleteken keresztül sajátíthatják el. Ebben élen jár a Bányai-gimnázium, ahol újabb mérőműszert, egy spektrofotométert vásároltak, mely a látható fény intenzitását méri különböző hullámhosszakon.

A Bányai Júlia Gimnáziumban fontosnak tartják az interaktív órákat, a tudásanyag minél szemléletesebb átadását, hogy a tanulók a tananyagot ne csak a száraz leírásokból sajátítsák el. Évek óta bővítik a különböző szaklaboratóriumok kelléktárát, hogy minél több természettudományos kísérletet tudjanak bemutatni.

A gimnázium legújabb eszköze a spektrofotométer, mely ránézésre egy egyszerű és kicsi berendezés, de tudása annál nagyobb. – A nagy értékű eszköz segíti a diákok tehetségének kibontakoztatását – hangsúlyozta Labancz István kémia–földrajz szakos tanár. – Olyan új világot mutatunk be általa nekik, amit eddig szabad szemmel nem láthattak. A spektrométer a látható fény intenzitását méri, annak összetételét mutatja meg a különböző hullámhossztartományokban, az ultraibolyától az infravörösig. Azért nagyon jó, mert megmutathatjuk általa, milyen energiaátmenetek játszódnak le az atomokban vagy milyen hullámhossztartományban nyelik el a fényt az egyes anyagok. Eddig nem volt lehetőségünk arra, hogy bemutassuk az ezekben a folyamatokban létrejövő színképeket, csak szárazon mondhattuk el a tananyagot – részletezte.

A spektrométert a napokban alkalmazták elsőként fizika­fakultációs órán. A fiatalokat Bakk János fizikatanár a fény birodalmába kalauzolta el. A mért értékeket projektoros kivetítőn keresztül kísérhették figyelemmel a tanulók. Így például választ kaptak arra, hogy a hagyományos izzónak, illetve a LED-nek, valamint a fénycsöveknek milyen a színképe, milyen hullámhosszakon sugároznak.

Az eszköz ára meghaladta az egymillió forintot, melyet a Nemzeti Tehetség Program jóvoltából vásárolhatott meg az iskola. – Ez az eszköz tökéletesen illeszkedik abba a laboratóriumi koncepciónkba, melynek célja, hogy minél szemléletesebbé tegyük az órákat, közelebb vigyük a természettudományokat a gyerekekhez. A tudás mellett közösségépítő ereje is van az eszközöknek, mint arra a pályázatunk címe is utalt: „Sokszínű tehetségek kis világ hálózata a Bányaiban”. Sokszor tapasztaljuk, hogy a diákok szünetekben is szívesen megosztják tapasztalataikat egy-egy kísérlet után, az sem ritka, hogy különböző évfolyamokon tanulók teszik mindezt. Nem utolsósorban a továbbtanulásukat is befolyásolja, hiszen egy teljesen új világot nyitunk meg előttük – tette hozzá Labancz István.

Az elmúlt tanév egyik slágere az az új, Amerikából rendelt eszköz volt, mely az idegrendszerben lejátszódó folyamatokat méri. Szintén pályázati pénzből társasjátékokat is rendeltek, melyek szintén szolgálják a közösségépítést. – A járványhelyzet miatt elmaradtak a társasjátéknapjaink, pedig sokan nagyon várták már. A mai diákok nagyon szeretnek játszani, és mi, tanárok is szívesen beszálltunk volna. Sokan nem is gondolnák, hogy egy-egy játszma alatt milyen sok mindent megtudhatunk egymás személyiségéről, valamint erősítik a kooperációs képességet is – jegyezte meg a szaktanár.

Labancz István végül elárulta, további terveik is vannak a laboratórium eszközparkjának bővítésére. A következő lépés egy 3D nyomtató beszerzése, melynek segítségével újabb kísérletekhez lehet majd speciális eszközöket legyártani.