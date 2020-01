A felzárkóztató program nem ér véget, önállóan folytatják

A romák által nagy számban lakott Malomszög és Rokkanttelep városrészek határán álló Petőfi utcai sporttelepen valósult meg a Csomópont Kalocsán (CsóKa) pályázat, amelyet a Magyar Pünkösdi Egyház és a Váltó-sáv Alapítvány nyert el még 2017-ben.

A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével című programot a hátrányos helyzetű lakossági csoportok megsegítésére hívták életre az EFOP keretéből, és mintegy két év után, a Tomori Pál Városi Könyvtár kamaratermében zárták le csütörtökön. A tender keretein belül állandó nyitvatartást biztosítottak a sportlétesítményben, ahol a kicsiknek játszósarkot alakítottak ki, míg a felnőttek számára információs és szociális segítő, valamint jogi tanácsadó pontot üzemeltettek. Tartottak még általános és középiskolai tanulóköröket, háztartási és gazdasági ismeretterjesztő előadásokat, baba-mama klubot, illetve mintakép programokat, amelyeken roma értelmiségiekkel és alkotókkal lehetett találkozni.

– A jövőről szeretném elmondani: látszik, hogy fontos a jelenlét, és hál’ istennek az egyházunk is fontosnak tartja a programot, ezért megfinanszírozták a folytatást – jelentette be a projektzáró rendezvényen Gerencsér-Szegezdi Gabriella, a CsóKát életre hívó egyik szervezet, a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat munkatársa. – Szeretnénk bővíteni egy olyan edukációs programmal, amelyben a családokat jobban mentoráljuk. Ennek az lenne a végcélja, hogy a pécsi Ghandi Gimnázium előkészítőjévé váljunk, és a srácok eljussanak az érettségiig – foglalta össze. Hozzátette: már messze nem csak Kalocsában gondolkodnak, ezért „kezdtek el mozgolódni” Kiskőrösön, Kiskunhalason és Tiszanánán, ahová a meglévő koncepciót vinnék el, de nyilván az ottani családokra szabnák a programokat. Ezen felül bíznak abban is, hogy sikerül találniuk egy roma lelkipásztort, aki a program mostani vallási vezetője, Bálint Miklós munkáját segítené.

– Nagyon nagy öröm, hogy egyre több roma származású, főállású és részmunkaidős, valamint diplomás kollégával dolgozhatunk. Munkánk másik szegmense és kihívása, hogy elkezdjünk foglalkozni a többségi társadalommal is – árulta el, azokra az érzékenyítő tevékenységekre célozva, amelyek elengedhetetlenek a kohézió tényleges erősítéséhez.

Ezt a programot a projektzáró eseményhez hasonlította, amelyen jól megfértek egymás mellett a teremben „cigányok, magyarok, svábok”. Felhívta rá a figyelmet: a program szellemében hívták életre a Csomópont civil díjat, amellyel a résztvevő településeken élő segítőket jutalmazzák. – Olyan személyeknek és szervezeteknek szeretnénk átadni, akik cselekvő szeretettel nagyon sokat tesznek a társadalmi feszültségek csökkentése érdekében – magyarázta. Az idei év első ilyen kitüntetését Dargay Lajos szobrászművész özvegye kapta meg az ünnepségen. Dargayné Panyik Márta „amellett, hogy önkéntes munkájával és angol nyelvre épülő programjaival (lévén nyelvtanár) mindig segítette a projektet”, elhunyt férje műhelyébe is meginvitálta a „kis CsóKákat”, akiknek tárlatvezetést tartott, indokolta a díjazást Gerencsér-Szegezdi Gabriella.