A felelős állattartásról szólt a kecskeméti tábor

Állatvédelmi tábort rendezett a héten az Argos Állatvédelmi Egyesület Kecskeméten. Az 5 és 14 éves kor közötti gyerekeknek szóló napközis táborban a felelős állattartás alapjait ismerhették meg a résztvevők.

Szabó Attila egyesületi elnök elmondta, hogy régóta végeznek állatvédelmi tevékenységet és a járvány betöréséig minden tanévben több ezer iskoláshoz jutottak el előadásaikkal szerte az országban. A pandémia miatt erre nem nyílt lehetőség, így ötlött fel a tábor ötlete tavaly nyáron a szervezőkben.

A fiatalok megismerkedtek a gondos állattartással, a fajta kiválasztásának szempontjaitól a vállalt felelősségen keresztül a mindennapi gondozásig. A táborba kilátogató állatorvos a kutyák betegségeiről és azok kezeléséről beszélt, kutyaiskolai bemutatón vettek részt és az állatok jogait is megismerték a fiatalok. Egy tanyára is ellátogattak, ahol tanyasi állatokat simogattak.

A rendvédelmi szervek is tartottak bemutatót a táborban: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a rendőrség keresőkutyáik munkáját mutatta be és a rendőrség ebének részéről valódi elfogást is láthattak a gyerekek. A rendőrök balesetmegelőzési óra keretében a házi kedvencek biztonságos utazásáról tartottak előadást és motoros szimulátort is kipróbálhattak a gyerekek. A Természet Házában a viperakereső kutya munkáját mutatták be a fiataloknak és ellátogattak a kecskeméti Vadaskertbe is.

A tábor védnöke a Children of Distance (magyarul a Távolság Gyermekei) együttes, melynek két tagja, Nyári Roland és Somogyi Péter pénteken személyesen is részt vett az esemény záró napján.

Mindannyian elkötelezett állatvédők, és a jelenlévő zenekari tagok hangsúlyozták, hogy az állatok ránk, emberekre utalt szeretettel teli lények, akik a mi védelmünkre, gondozásunkra szorulnak.

Korábban turné keretében számos állatmenhelyet és kutyaiskolát meglátogattak, ahol koncerteztek is, így hívva fel a figyelmet az állatvédelem fontosságára. Roland a zenekar nevével ellentétben közel engedett magához egy kutyát, mégpedig a rendőrségi bemutatón, ahol ő volt a csibész és a védőruhán keresztül megérezhette, hogy milyen az, amikor egy német juhász állkapcsa záródik a karjára.