A fejlesztési terveket is átírta a járvány Félegyházán

A koronavírus-járvány jelentősen átalakítja a város fejlesztési terveit. A bevételcsökkenések okán számos beruházást el kell halasztani, de nem állnak meg teljesen a fejlesztések.

A város költségvetésének elfogadása előtt az önkormányzat felmérte a szükséges fejlesztéseket, ezt igyekeznek mindig úgy megtenni, hogy bevételi tartalék is legyen.

– A költségvetés elfogadásakor számolunk bizonyos veszélyekkel, mérlegeljük azokat a helyzeteket, amelyek rendkívüli kiadást jelentenek. Azzal a nyugalommal fogadtuk el az idei költségvetést is, hogy fel vagyunk készülve minden eshetőségre. Az élet azonban ezt most felülírta a járványhelyzettel – nyilatkozta lapunknak Csányi József. A polgármester hozzátette, bár Félegyháza jól iparosodott, erős gazdasági hátországgal rendelkező város, a járványhelyzet jelentősen megviseli a helyi gazdaságot is.

– Az elmúlt közel hat évben azért dolgoztunk, hogy a saját lábára állítsuk a várost. Hogy állami segítségnyújtás nélkül is tudjuk fejleszteni, üzemeltetni, a városi szolgáltatások színvonalát emelni. A gazdaságfejlesztési munkának az eredményeként közel kétszeresére nőtt a város helyiadó-bevétele. Most viszont olyan helyzet állt elő, amely a bevételi források átcsoportosítására kényszerített bennünket. A járványüggyel kapcsolatos védekezést ugyanis a városnak a saját bevételeiből kell finanszíroznia, miközben az állam elvonta a gépjárműadó-bevételt, ami éves szinten több mint százmillió forintot jelent Kiskunfélegyháza esetében. Ugyanakkor azt sem tudjuk, milyen további adóbevétel-csökkenéssel számoljunk, hiszen azoknál a vállalkozásoknál is 20–30 százalékos a visszaesés, amelyeket a legkevésbé érint a koronavírus-helyzet. Emiatt arra számítunk, hogy a város idei, sőt a jövő évei adóbevételei is jelentősen csökkenhetnek – vélekedett a településvezető.

– Ahhoz, hogy a város likviditását megőrizzük, áldozatokat kell hozni. Ez azt jelenti, hogy minden olyan beruházást, ami nem kapcsolódik szorosan pályázathoz, azokat elhalasztjuk. Ilyenek a saját erős út- és járdaépítések. Viszont azokat a pályázatokat, amelyeket már elnyert a város, végigvisszük – hangsúlyozta Csányi József. Elmondta, rövidesen megkezdődik a Csólyosi út építése. A 160 millió forintos beruházással végleg befejeződik a régóta várt út megépítése. Az új aszfaltút a Vidékfejlesztési Program keretében valósulhat meg.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a móravárosi bölcsőde megépítésére 374 millió forintot nyert a város. A beruházás költségeit azonban le kell faragni, ezért át kell dolgozni az eredeti terveket, így a bölcsőde már csak a jövő évben épülhet meg. Idén azonban biztosan elindul a volt Ifjúsági Sporttelep felújítása. Az eredeti tervek szerint lesz kosárlabda- és futballpálya, felnőttkondipark, játszótér és rendezvényhelyszín, de ott kap helyet a polgárőrház is, illetve épül egy szolgálati lakás azért, hogy állandó gondnoka legyen a pályának. Mindezzel párhuzamosan az Alpári úti szegregátum is megújul. Sőt, a projekt során gyalogátkelő is épül az Alpári úton. A munkálatok még idén elkezdődnek, de valószínű, hogy csak jövőre fejeződnek be – részletezte Csányi József, aki azt is elmondta, hogy 306 millió forintot nyert erre a város és további 240 millió forint támogatásra pályáznak a megyei Területi Operatív Program keretében.

Zavartalanul folytatódik az Ipari Park második ütemének a megvalósítása is, amelyre a megye második legnagyobb európai uniós támogatását, 1,4 milliárd forintot nyert az önkormányzat. Ez a beruházás kiemelten fontos a város számára, mert ez az alapköve Félegyháza további fejlődésének – összegezte a városvezető.