A faluképbe illő hirdetőtáblákat helyeztek ki Jászszentlászlón

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően új, egységes, a falu arculatába illeszkedő hirdetőtáblákat helyeztek ki a napokban Jászszentlászlón. A fennmaradó összegből új eszközöket vásároltak az egyesületük számára.

A látványos fejlesztés elsősorban a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület lelkes tagjainak köszönhető, akik arra vállalkoztak, hogy ahol csak tehetik, szépítik a falut – tudtuk meg Mészáros Lászlótól, az egyesület elnökétől. Arról tájékoztattott minket, hogy egyesületük 7,6 millió forintot nyert és ebből a támogatásból 1,7 millió forintot fordítottak a hirdetőtáblák megvalósítására, melyeket a község hét legforgalmasabb helyén helyeztek el. Így például a piacnál, a postánál, a művelődési háznál és a buszmegállóknál találhatják azokat a helybéliek.

Mészáros László azt is elmondta, a fennmaradó összegből új eszközöket vásároltak az egyesület számára. Többek között 3D nyomtatót, szkennert és vitrineket. Ezek mind helytörténeti kiállításaik színvonalasabb megrendezésében segítik az egyesület tagjait. A Helytörténeti és Faluvédő Egyesület tizenegy éve ugyanis arra vállalkozott, hogy kiállításaikon részletesen bemutatják a falu múltját és mindennapjait. A kiállítások mellett elkészítették már a Jászszentlászló anno három kötetét és az első világháború hátországát bemutató könyvet is. Hosszú távú célkitűzésük, hogy Jászszentlászló vonatkozásában a helyi iratokból egy helyi levéltárat hoznak létre, amely ingyenesen segíti majd a helyi kutatók munkáját. Ugyanakkor nagy lelkesedéssel dolgoznak azon is, hogy visszaállítsák a kiállításaik helyszínéül szolgáló, az 1900-as évek elején épült közösségi ház eredeti arculatát.