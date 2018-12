A dzsessztánctól a fociig számos, szép sikert ért el Nikolicsné Szabó Erika

Több évtizedes kiváló testnevelő tanári munkájáért, valamint kiemelkedő vezetői tevékenységéért Arany Emlékplakettet és Elismerő oklevelet kapott Nikolicsné Szabó Erika a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületétől. A rangos díjat mindössze hárman vehették át a magyar testnevelés bevezetésének 150. évfordulója alkalmából Budapesten megrendezett ünnepségen.

Nikolicsné Szabó Erika már óvodásként tudta, hogy testnevelő tanár szeretne lenni. Diákévei alatt tudatosan készült erre a pályára. Diákként számos versenyen megmérettette magát és sikeresen a csúcsra jutott, de igazán pedagógusként és sportszervezőként tudott kiteljesedni.

Az egyetem elvégzése után a sporttagozatos József Attila Általános Iskola testnevelőjeként és az akkori Honvéd Sportegyesület edzőjeként kezdett dolgozni. Diákjai atlétika sportágban rendszeresen bejutottak a diákolimpia országos döntőjébe, ahol legtöbbször dobogós helyen végeztek. Tanítás mellett aerobik­edzői, majd dzsessztáncoktató képesítést szerezett és Kiskunfélegyházán elsőként sok-sok emberrel szerettette meg a táncos-zenés gimnasztikát. Később úszásból is edzői képesítését szerzett és az egykori Lenin Tsz úszószakosztályában kamatoztatta tudását.

A József iskola után a Kossuth Lajos Szakiskolában folytatta munkáját. Tanítványaival kosárlabda sportágban országos sikereket ért el. Ugyanakkor a szakmunkások Spartakiádján a labdarúgásban is eredményesen szerepeltek.

A tanítást 1991-ben új kihívás, új munkahely váltotta fel: sportszervezőként több mint tíz éven át szervezte és irányította a város sportéletét.

– Az önkormányzatnál eltöltött évek alatt a városi testnevelést és a sportot, az egyesületek munkáját felügyeltem, irányítottam, segítettem. Számtalan országos sportrendezvény megálmodója és megrendezője lehettem. Irányításom alatt megoldottam Félegyházán a szervezett gyógytestnevelés oktatását és a testnevelésórákon történő úszásoktatást úgy, hogy mindezeket az önkormányzat támogatta – részletezte Nikolicsné Szabó Erika.

– Ebben az időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a versenysport támogatására, hiszen a támogatók egyre fogytak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy pályafutásom alatt a Kiskunfélegyházi Credo asztalitenisz-csapat többszörös magyar bajnok lett, válogatott sportolókat nevelt és liga-­versenyeket nyertek. Mizsei György ökölvívó hétszeres magyar bajnok lett és olimpiai bronzérmes. Kürtösi Zsolt válogatott tízpróbázó sportpályafutását is kiemelten kezeltem és az önkormányzat segítségét kérve anyagilag támogattuk. Új egyesületek megalakulásában jelentős anyagi és szakmai segítséget tudtam nyújtani az önkormányzat támogatásával. Szabadidős és tömegsportrendezvényeket indítottam el, mint például a 24 órás kosárlabdát, a szilveszteri futást, a városalapítók napi sportrendezvényeket, a Kihívás Napját, versenysportban a Dánffy Antal kosárlabda-emléktornát, a Kuhinka Vilmos-úszóversenyt és a Tulit Péter nemzetközi tornaversenyt. Büszke vagyok arra is, hogy a kiskunfélegyházi sportbál megálmodójaként és szervezőjeként méltó körülmények közt díjaztuk és ismertük el a város sportolóit. Ugyanakkor a nemzetközi kapcsolatok kiépítése is a sporttal, pontosabban a labdarúgással kezdődött. Amikor az első meccsre meghívtam Korond labdarúgócsapatát, nem is gondoltam, hogy ez indítja el a diplomáciai kapcsolatot is. A hivatali munka mellett újból elkezdtem a kosárlabdával foglalkozni, elvállaltam egy edzői munkát és ezzel párhuzamosan a művészeti iskolában táncot is oktattam. Mint kosárlabdaedző a diákolimpiára készítettem fel a csapatomat. A táncosaim pedig a Magyar Gimnasztráda válogatott tagjai lettek. Ebben az időszakban a Magyar Torna Szövetség általános torna szakág vezetője is voltam, mellette pedig a Kiskunfélegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökeként is dolgoztam – idézte fel pályafutását Nikolicsné.

– Tizenkét év hivatali munka után boldogan mondtam igent a közgazdasági szakközépiskola felkérésének és testnevelőként folytattam a pályám. Természetesen mellette társadalmi munkában ma is részt veszek a város sportrendezvényeinek szervezésében. Mindemellett a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesültének helyi elnökeként 25 éve segítem a félegyházi testnevelők munkáját – sorolta Nikolcsiné, aki arra is nagyon büszke, hogy sportszeretetét nemcsak diákjainak, de lányainak, sőt unokáinak is sikerült átadnia. A legnagyobb elismerés most számára, hogy unokája, Bori a diákolimpia országos döntőjében első helyezett lett az aerobik­csapatban.

A testnevelés nem véresen komoly, de az életre készít fel

Nikolicsné Szabó Erika szerint csak jó példával és lelkesedéssel lehet a gyerekkel a sportot megszerettetni. Mint mondta, fontos, hogy egy testnevelési óra ne legyen véresen komoly, hanem inkább humoros és jókedvű. – Azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy a testnevelésóra az életre nevel. Próbálom velük megértetni, hogy nem azért kell a gerendán végigmenni, hogy valaki tornász legyen, hanem azért, hogy később fel tudjanak mászni a gyerekeikkel a mászókára vagy a fára. Nem azért kell megtanulni úszni, hogy valaki bajnok legyen, hanem azért, hogyha gyermekük bajba kerül, tudjanak segíteni – hangsúlyozta Nikolicsné, aki azt is elmondta, hamarosan nyugdíjba vonul. Nem szakít a sporttal, de már nagymamaként szeretne helytállni, hiszen márciusra várják harmadik unokájukat.

