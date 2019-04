A Duna közelsége jó lehetőséget biztosít Harta számára

Az elmúlt hónapokban több nagyobb beruházás is megvalósult Hartán, a fejlesztések azonban nem állnak meg. Dollenstein László polgármester a Duna-part fejlesztésében is nagy lehetőséget lát.

A jellegzetes, egyenes utcás településszerkezetével, téglahomlokzatú házaival, felújított középületeivel és gyönyörű Duna-partjával az egyik legrendezettebb, legkomfortosabb település a Duna mentén Harta.

A községben 22 éve befejeződött a szennyvízberuházás, de most a Dunapatajjal közösen megvalósuló projektben lehetőség nyílik öt átemelőakna technológiájának cseréjére, ami szaghatásban fog kedvező változásokat hozni, és teljesen megújul a szennyvíztelep is. Itt már a ’90-es évek elejétől kábeltévé működött, élő adással, az úthálózat jó, mindenhol van járda, vezetékes. – Felnőtt már úgy egy generáció, amelynek ez természetes – mondja Dollenstein László polgármester.

Az elmúlt hónapokban tovább fejlődött a település. A megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból 436 millió volt a községi keret, ebből új aszfaltburkolatot kapott egy nagy forgalmú belterületi útszakasz, egy használaton kívüli iskolaépület részben bontásával, részben felújításával 78 millió forintból egy szociális alapszolgáltatási központot alakítottak ki, melyen jelenleg az utolsó simítások zajlanak.

Megújult az orvosi rendelő, befejeződött az önkormányzat és intézményei energetikai beruházása, kialakítottak egy hétfős mini bölcsődét is.

Folyamatban van az étkeztetés korszerűsítése, a mára közel ötszáz adagot készítő konyha eszközparkjának megújítása az étkezőrész kibővítésével, illetve hűtőkamra létesítéssel.

Az önkormányzat ingatlanokat vásárolt, házakat és területeket, hogy újabb közösségi tereket hozzanak létre. A központban kialakítanak egy olyan teret is, ahol a község újratelepítésének 300. évfordulóját 2023-ban méltóképpen meg tudják ünnepelni.

Szintén a központban szeretnének egy új busz­kanyarodósávot létrehozni, valamint két új nagy parkolót, árokleburkolással, és a Duna-parton vizesblokk-bővítés is az idei tervek között szerepel.

– Úgy gondolom, a turizmus, a Duna-part fejlesztése lehet kitörési pont Hartának. Adottságait tekintve rendkívül szép hely, vízitúrázóknak, horgászoknak, pihenni vágyó sátrazóknak. Ha a nem túl távoli jövőben megvalósulna egy Kis-Duna-rehabilitáció, az további lökést adhatna az itteni fejlesztésnek. Van itt egy nagyon komoly sportkomplexum két nagy pályával, egy műfüves pályával, öltözőkkel, büfével. Itt van egy 28 fős zarándokszállás, itt megy el az Eurovelo6 kerékpárút. A tárgyi feltételek tehát adottak, erre kell a programokat felépíteni – mondta el Dollenstein László, aki érdeklődésünkre az idei programokról is beszélt. Lesz kolbásztöltő fesztivál, őrült hajók versenye, Októberfeszt, mely kézműves sörök és ételek napja, karácsonyi vásár, és persze a Hartára látogatóknak megmutatják a hartai bútorfestést és a hagyományos tutyikötést is, mely újra reneszánszát éli.

Segítenék az időseket gondozó családokat

A szociális alapszolgáltatási központot év végére, jövő év elejére tovább szeretnék bővíteni. Első ütemben hét kétszemélyes apartmant alakítanak ki, erre egy már megnyert 40 millió forintos pályázat ad lehetőséget, a pénzt a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány biztosítja. Ebből az összegből elkészül szerkezetkészen az épület, a második ütemre, mely a belső kialakítást foglalja magában, most adták be a pályázatot. Azoknak a terveknek az elkészítési költségeire is pályáznak, melyek a teljes épületkomplexum tetőterét beépítve, összességében 35-40 fős szálláshely kialakítását célozzák meg. A polgármester arról is beszélt, elképzelhető, hogy a nem túl távoli jövőben az épület akár idősotthonná is alakítható, amely segítség lehet az itteni, időseket gondozó családoknak, de akár térségi hiányt is pótolhat.