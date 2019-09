A Duna-híd felépítése felgyorsul és be is akarják fejezni

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter párttársa, dr. Filvig Géza polgármesterjelölt lakossági fórumát látogatta meg a Kalocsai Színházban, miután privát látogatáson járt dr. Bábel Balázs érseknél. A politikus a fórum előtti sajtótájékoztatón hangoztatta: a városnak a mostaninál sokkal komolyabb gazdasági súlya is lehetne, ha szoros együttműködést alakítana ki a kormányzattal.

– Kalocsát be kell vinni az országos gazdasági lendületbe, vonzó várossá kell alakítani a fiatalok számára, és a turizmus térképére fel kell vinni – foglalta össze néhány célját dr. Filvig Géza a fórum előtti sajtótájékoztatón. – Ezek olyan feladatok, amelyeket kormányzati támogatás nélkül nem tudunk megvalósítani – szögezte le.

– A világgazdaság óriási változásokon megy keresztül, és ebben a helyzetben a kis, nyitott gazdaságokkal rendelkező országok, mint Magyarország is, komoly versenyhelyzetnek van kitéve. Nekünk az az érdekünk, hogy minél több munkahelyteremtő beruházást hozzunk – hasonlította a kormányzati szándékot Filvigéhez a külügyminiszter. Szijjártó Péter aláhúzta: szerinte a gazdasági teljesítmény a kis közösségek gazdasági teljesítményéből áll össze. – Kalocsa az ország olyan térségében helyezkedik el, ami könnyen lehetne vonzó befektetési célpont – fogalmazott.

A külügyminiszter kérdésünkre értékelte a város előtt álló lehetőségeket, hangsúlyosan a tervezés alatt álló Duna-híd és a Paks II. projekt kapcsán. Szijjártó szerint utóbbi „a magyar gazdaság történetének egyik legjelentősebb beruházása”. Kifejtette: stratégiailag fontos, hogy „az ipari termeléshez szükséges energiaellátás olcsó maradjon”, mert ez egyben azt is jelenti, hogy hazánk versenyképes lesz. A politikus ennek kulcsát abban látja, ha a villamosenergia-ellátás legnagyobb részét nukleáris termelésből tudjuk fedezni, mert „az a tiszta, hatékony, biztonságos és olcsó”.

– A Duna-híd felépítése a 2021–22-es időszakra fel fog gyorsulni és be is fogjuk fejezni – mondta Szijjártó és új gazdaságélénkítő programot is bejelentett: – Bács-Kiskunban a beruházási érték ötven százalékával megegyező költségvetési támogatási csomagokat tudunk ajánlani.