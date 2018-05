A drog veszélyeiről hallhattak a kalocsai diákok

Rendhagyó módon ismerkedhettek kalocsai középiskolások a tudatmódosító szerekkel az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol fogvatartottak meséltek életükről.

Több mint húsz évre került a rácsok mögé az a két elítélt, akik őszintén beszéltek arról, miként tették tönkre életüket a tudatmódosító szerek. Egyikük a drogok miatt kezdett el lopni, a másik férfi pedig kamionos drogfutárként került a bűnözők közé.

A „Fogvatartottak reintegrációja” című EFOP-projekt részeként került sor a tegnapi jóvátételi programra, amibe bűnmegelőzési céllal vonták be a középiskolásokat. Az állampusztai bv-intézet által szervezett előadáson a kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanulói először egy kisfilmet is megnéztek a drogok jelentette veszélyekről.

Répási Tamásné őrnagy, a Kalocsai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója szólt arról, hogy a rendőrség tehetetlen a folyamatosan megváltoztatott összetételű szereket használókkal szemben, amíg az adott veszélyes vegyületek nem kerülnek tiltólistára.

Hogy miként tehet tönkre életeket drog, arról két fogvatartott számolt be a Hangyásiné Csóti Alida tanácsadó vezette beszélgetésen. Varga Lajos a szülei válása után került sajátos élethelyzetbe. Tizenhat évesen már egyedül lakott az egykori családi fészekben. Egy házibuliban fogyasztott először ecstasy tablettát és hamar függővé vált, tanulmányait sem folytatta. „Minél jobban elmerültem a drogokban, annál inkább megromlott a kapcsolatom a szüleimmel” – mesélte a férfi, akinek több mint egy év van hátra a 6 éves szabadságvesztéséből, de még van egy folyamatban lévő büntetőügye is. Életvitele miatt elveszítette régi barátait, mindenét a szerekre költötte és idővel bűnözővé vált. „A drog és bűnözés mindig együtt járnak” – mondta az elítélt, akinek bandája motorlopásokra szakosodott. Párkapcsolatából született gyermekét – aki most 6 éves – több mint két éve nem látta. „Rossz apa voltam, és ha kiszabadulok, akkor a családi kapcsolatok helyrehozása lesz majd a legnehezebb.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Drogcsempészként bukott le kétszer is Győri József. Az elítéltet az anyagi haszonszerzés motiválta, amikor bevállalta, hogy cigarettát, majd kábítószert furikázzon Nyugat-Európá­ba. Kamionos társai mondták, hogy raklapnyi pénzt kereshet a drogokkal, amiket ő is kipróbált útjai során. József – aki legutóbb 104 kilogramm drogszállítmánnyal bukott le – számára nem az összesen 14 év börtönév jelentette a legnagyobb büntetést, hanem az, amikor kiderült, hogy a lánya 13 évesen kábítószerfüggő lett. Első szabadulása után, 2006-ban azt látta, hogy a lánya három év alatt szinte teljesen tönkrement és heroin­függő lett. „Az élete katasztrófává vált. Lopott tőlünk, a szomszédtól, a boltokból és mindent heroinra költött. Intézetbe vittük, de csak akkor tudott változtatni az életvitelén, amikor barátja bevallotta, hogy férfi prostituáltként szerezte a pénzt a szerekre. Szakítottak, egy évre teljesen bezárkózott, de ma már boldog családanyaként éli életét” – sorolta József.

Később ismét drogfutárnak állt, de hamarosan újra a rácsok mögé került. Mint mondta: azt sem tudja, hány családot tett tönkre „csak a pénz miatt”. Szabadulása után a fischerbócsai családi vállalkozásukban és földjeiken akar dolgozni, de már nem akar többet kamionozni. A fiataloknak pedig annyit tanácsolt: győzzék le az emberi kíváncsiságot és ne próbálkozzanak az emberi szervezetet leromboló szerekkel.

A Dufla pofont mutatják be

Győri József a börtönévei idején sok időt fordított az önképzésre. Szakmákat is tanult, így akár bútorasztalosként is megállná a helyét a szabadulása után, amire még négy hónapot kell várnia. Mint mesélte: verseket is ír, de a büntetés-végrehajtási intézmény színjátszó csoportját is ő vezeti. Most éppen egy országos megmérettetésre készülnek és remélik, hogy ismét bejutnak a döntőbe, amit legutóbb a fővárosi József Attila Színházban tartottak. – Móricz Zsigmond Dufla pofon című egyfelvonásosát próbáljuk, ami egy nagyon jó darab, és bízunk benne, hogy sikeresen szerepelünk majd a selejtezőn – mondta József, aki az előadás legvégén is arra figyelmeztetett: „aki játszik a tűzzel, előbb-utóbb megégeti magát.”