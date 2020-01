A doni hősökre emlékeztek Szabadszálláson

Az áldozatok és a Doni áttörés tragédiájának emléknapja tiszteletére lobbant fel az emléktűz lángja hétfőn pontban öt órakor Szabadszállás központjában.

A második világháborús emlékműnél Darabos József polgármester idézte fel a történelmi eseményeket, mikor is 1943. január 12-én az urivi, 14-én a scsucsjei hídfőből is kitörtek a szovjet csapatok és 16-ára a három részre szakított 2. magyar hadsereg arcvonala a csapások alatt felbomlott. A haderő, mintegy kétheti elkeseredett küzdelem és hatalmas veszteségek után, január 24-én vált ki az arcvonalból. A városvezető szólt az áldozatvállalásról, a szenvedésről is.

– Legyünk azon, hogy ez az emléknap mindig megmaradjon figyelmeztető jelként, a béke szimbólumaként. Emlékezzünk a jövő végett, a boldog jövő miatt. Őrző lángot gyújtva, gondolatban és tettben, fejet hajtva tisztelegjünk tehát a hősök előtt – hangsúlyozta beszédében Darabos József.

A múltidézés során elhangzott Reményik Sándor: A katona és a Glória című verse, majd Máté Sándor alezredes, református tábori lelkész kérte Isten áldását az áldozatok emlékére. A koszorúzást, majd a mécsesgyújtást követően a közös visszatekintés a József Attila Közösségi Házban folytatódott. A „Fagyhalál …” című kiállítást Horváth Balázs nyugállományú ezredes, a Honvéd Nyugdíjas Klub hagyományőrző csoportjának vezetője mutatta be. A rendezvényen közreműködött Pócs Balázs és Puskás Fanni. A megemlékezést a Honvéd Nyugdíjas Klub és a József Attila Közösségi Ház szervezte.