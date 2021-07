A dívány nem csak kényelmes alvást, relaxációt is biztosít

A gyermekszobába mindenképpen olyan díványt, heverőt válasszunk, amely nem csak praktikus, azaz nem csak a funkcióját tölti be, hanem sokoldalú is. A heverővel szemben az egyik alapvető követelmény, hogy kényelmes legyen, hiszen a gyermekünk csak ebben az esetben tudja majd kiheverni a nap fáradalmait. Hogy milyen heverőt, díványt választunk a gyermekszobába, sok mindennek a függvénye. Mutatjuk is, hogy milyen tényezőket vegyünk figyelembe, amikor gyermek díványt választunk!

A pihenési célt is szolgáló dívány

A gyerekszobát úgy érdemes berendezni, hogy az maximálisan biztosítsa a gyermekünk kényelmét. Az egyik legalapvetőbb bútordarabnak számítanak a díványok. Jólesik egy ilyen ágyon napközben is pihenni, olvasgatni, relaxálni. A legjobb, ha kifejezetten ezekre a tevékenységekre is használható, pozicionálható díványt választunk. Egy ilyen heverő a gyermekszobába is nagyszerűen illik modern és stílusos kivitelezésének köszönhetően. A kényelmes matrac a nyugodt és kellemes alvást teszi lehetővé, a pozicionálható fejpárnája pedig a napközbeni olvasást és kikapcsolódást biztosítja, hiszen a gyerekeknek is nagy az igénye a délelőtti és a délutáni tanulás közötti időszakban a lazításra. Az ágyfunkcióval rendelkező egyszemélyes heverő is nagy közkedveltségnek örvend a gyerekek körében. A dizájnos heverő, a modern stílusa miatt, szépen belesimul a környezetbe, mindemellett nagyon praktikus is. A nagy fekvőterület biztosítja az éjszakai pihenést, míg napközben egy kanapé benyomását kelti, amelyre jólesik leheveredni és kipihenni a napi fáradalmakat. Ennél a típusnál már csak a kétszemélyes díványt kedvelik jobban a gyerekek. Heverő, ami vendégággyá alakítható

A gyerekek gyakran hívják át magukhoz a barátaikat. Ezzel erősítik a kapcsolataikat. A fénypont az éjszaka, hiszen ilyenkor bevonulnak a gyerekszobába és egyes esetekben, akár hajnalig beszélgetnek, pusmognak a takaró alatt. Ilyenkor nagyon hasznos, ha egy kétszemélyes díványa van a gyermekünknek. A dívány önmagában is megállja a helyét, de mivel kihúzható, és úgynevezett szendvicsmatraccal is rendelkezik, így tökéletesen alkalmas vendégágynak. A gyerekeket nem csak egy ilyen kihúzható dívány teheti boldoggá, hanem amikor különböző dolgokat pakolhatnak a heverőjük tároló rekeszébe. Helytakarékos dívány

Amennyiben csak kisebb méretű a gyermekszoba, akkor a legjobb választás egy olyan dívány vásárlása, amely rakodótérrel is rendelkezik. Egy ilyen tárolóban sok mindent lehet pakolni, és ezzel nagyfokú rendet tud a gyermek a szobájában tartani. Ezzel a megoldással sok alapterület szabadul fel a gyerekszobában és az sem utolsó szempont, hogy ezzel a megoldással mindig rendezett benyomást kelt a szoba. Heverővásárlásnál mindenképpen figyelembe kell venni a szoba méretét, de az is lényeges szempont, hogy a gyermekünk milyen méretekkel rendelkezik, milyen magas és mennyi térre, helyre van szüksége az éjszakai alvás során. Hiszen éjjel regenerálódik a test és a lélek és nem mindegy, hogy mennyire frissen és energiával telten indul reggelente a gyermekünk az iskolába.