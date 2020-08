A diákok közösségi szolgálata a személyiségüket is fejleszti

Évek óta sikerrel folyik a közép­iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat, azaz az IKSZ. A tanulóknak a 9-11. évfolyamon ötven óra önkéntes munkát kell teljesíteniük különböző szervezeteknél a sikeres érettségihez.

A diákok gyakran a nyári szünetben teljesítik a szolgálatot, de akadnak, akik év közben elaprózva töltik le az órákat. Jellemzően azonban ugyanannál a szervezetnél töltik le az időt.

A Kandó-középiskolában Erdős Zsuzsánna tanárnő fogja össze a közösségi szolgálatot. A tanulókkal sokat beszélget a témáról, akik örömmel osztják meg vele tapasztalataikat. Legutóbb kérdőívet is kitöltetett velük, melyben elmondhatták véleményüket.

Összességében elmondható: a tanulók nagy része a településén lévő valamelyik szervezetet választotta, elsősorban ajánlás alapján. Fontos szempont volt számukra a megközelíthetőség. Így nagyon sok tanuló a Kandó rendezvényein segített, illetve többen visszamentek a régi iskolájukba. Meglepő módon sok fiú ment óvodába, ahol nemcsak a környezet rendezésében vettek részt, hanem gyerekekkel is foglalkoztak. Már meglévő tanulmányaikat is kamatoztatták néhányan, például az egyik tanuló informatikai tudását alkalmazta táborokban és időseknek szervezett tanfolyamokon. Volt olyan fiatal, akit például az érdekelt, hogy milyen autista gyerekek között lenni, ezért Autizmus Centrumba ment szolgálatra.

Vannak olyan szervezetek, intézmények, melyek nagyon népszerűek az iskolások körében, ilyen Kecskeméten a vadas­kert, ahol fő szempontként a környezet, az állatok szeretete és a fogadó szervezet egész éves fogadóképessége szerepelt.

A fiatalok szinte mindenhol elégedettek a munkával, elképzeléseikkel és elvárásaikkal megegyeznek a kért feladatok elvégzése. Mindenki pozitív élményekkel gazdagszik. Köszönhetően annak, hogy előzetesen tájékozódnak, így tudják, pontosan mire számíthatnak. Az sem ritka, hogy a későbbiekben ugyanott vállalnak – már fizetős – diákmunkát.

A közösségi szolgálat sok esetben pozitívan hat a fiúk és lányok személyiségére. Nemcsak a tudásuk bővül, világlátásuk szélesedik, de magukról is sokkal többet megtudnak az ötven óra alatt, különösen azok, akik például hátrányos helyzetű emberekkel vagy állatokkal foglalkoztak.

Többen megerősítették, hogy fejlődött a felelősségérzetük, kommunikációs készségük, empátiájuk, önállóbbá váltak. A közösségi szolgálat eredményeképp jobban értékelik most már az azon a területen dolgozók munkáját, például egy óvodában vagy szociális otthonban dolgozókét.

Természetesen akadnak olyanok, akik nem éreznek fejlődést személyiségükben, de ettől függetlenül nem sajnálják az ötven órát, hogy jótékony célra fordították. A kilencedikeseknek azt ajánlják, mielőbb kezdjék el, és teljesítsék az ötven órát. Ne hagyják az utolsó évre. A szervezet kiválasztását jól gondolják meg, mert ha nem tetszik nekik a munka, akkor hosszú lesz az ötven óra.

A pályaválasztásukra azonban kismértékben hatott az önkéntes munka, csak néhány esetben fordult elő, hogy ennek köszönhetően érzett rá a diák, milyen hivatást válasszon a jövőben, milyen irányban tanuljon tovább. Erdős Zsuzsánna végül hozzátette: a beszélgetések és a kérdőívek is alátámasztják: a tanulók elfogadják, hogy ez egy előírt kötelezettség, amit teljesíteni kell. Sokan szeretik is. Akik azonban már beleízleltek a fizetős diákmunkába, azokban van ellenérzés az ingyenes önkéntes munka iránt. Ezt nem is titkolják, ami becsülendő, hogy őszintén el merik mondani véleményüket.