A bugaci Varga László minden kifogott halat visszaenged

A hónap fogása versenyünk augusztusi fordulójának harmadik helyezettje a bugaci Varga László lett, akit a Csanyteleken kifogott közel tíz kilogrammos amurral a párja nevezett be a versenybe.

A nyertes hírportálunk érdeklődésére elmondta, húsz éve, tizenöt évesen kezdett el pecázni. Bár voltak kisebb-nagyobb kihagyások, de az utóbbi időben rendszeresen, hetente jár horgászni. Elsősorban a természetes vizeket kedveli, a mesterségesen kialakított horgásztavakat már kevésbé. Szerinte a betelepített halak kifogásában nincs kihívás. Azt sem bánja, ha nem fog halat, hiszen a természetben való kikapcsolódás neki mindennél többet ér. Mint mondta, számára a pecázás egyenlő a nyugalommal.

Lászlótól azt is megtudtuk, főként a Dunán szeret horgászni. Gyakran jár Hartára, Solt-Révbérpusztára, Madocsára és Bölcskére is. A barátaival általában több napos horgásztúrákat szerveznek, amiből nem maradhat ki az éjszakai pecázás sem. László azt is elárulta, hogy soha nem szokott halat enni, sporthorgászként minden kifogott halat visszaenged.