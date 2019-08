A bővülő iskola mellé már épül az óvoda is Halason

Jó ütemben halad a Kertvárosi Általános Iskola új épületszárnyának építése. Közben megkezdődött az iskola udvarán egy új óvoda építése is, amely háromszáz­millió forintból valósul meg.

A nyári vakáció ideje alatt kezdődött az iskola új, kétszintes épületszárnyának építése, a földszinti rész falai és a födémszerkezet már elkészült, hamarosan a felső szinttel folytatják. Az új szárnyban a tantermek, a természettudományi előadó, öltözők, közösségi tér, szertár és raktárak mellett kap helyet egy új ebédlő és melegítőkonyha is.

Az idén 29 éves iskolában ezzel a legnagyobb mértékű beruházás kezdődött meg – nyilatkozta korában Laskovicsné Terzics Edit, az intézmény igazgatója, önkormányzati képviselő. Elmondta azt is, hogy a bővítés mellett az iskola többi része is megújul, új nyílászárókat is beszerelnek. Korszerűsítik a fűtésrendszert, valamint kialakítanak egy sportudvart is, ahova különböző sporteszközöket vásárolnak. A beruházás értéke 489,1 millió forint, amit pályázaton nyert a fenntartó Kiskőrösi Tankerületi Központ.

Az iskola udvarán épül meg a Kertvárosi Óvoda, a kivitelezési munkálatok az elmúlt napokban kezdődtek meg. Előbb a területet tisztították meg a cserjéktől és az öreg fáktól, jelenleg pedig az épület alapját készítik, 176 darab húsz centiméter átmérőjű betonoszlopot öntenek ki hat méter mélyen a homokos talajban, az óvoda ezeken az oszlopokon áll majd. A beruházás értéke 300 millió forint, amelyet ugyancsak pályázaton nyert az önkormányzat.

A városban ezzel tovább növekszik az óvodai férőhelyek száma, a két nagy értékű fejlesztéssel új lendületet kaphat a Kertváros fejlődése.