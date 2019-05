A bevándorlás megállításáról szólt az országjáró fórum

A Fidesz az európai parlamenti kampány keretében országjárásba kezdett, melynek során Kósa Lajos a párt alelnöke és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő közösen tartott lakossági fórumot pénteken este a Móra Ferenc Művelődési Központban. Az esemény az európai uniós parlamenti választásról és a bevándorlás megállításáról szólt.

– Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy közvetlenül tudjunk kapcsolatot tartani a választóinkkal – hangsúlyozta a fórum előtti sajtótájékoztatón Kósa Lajos. – A legfontosabbnak tartjuk azt elmondani, hogy az Európai Unió és Magyarország jövője szempontjából nagyon fontos választás előtt állunk. Most dől el, hogy olyan politikusok lesznek-e az Európai Unió vezetői, akik a bevándorlást támogatják vagy olyanok, akik a bevándorlást meg akarják állítani. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy hazánk és a magyar választópolgárok érdeke, hogy Magyarország megállítsa a migrációt – hangsúlyozta Kósa Lajos. Magyarország szereti a magyar kulturális és keresztény gyökerű és értékvilágú társadalmát és nem akarjuk ezt semmilyen népességcserével megváltoztatni. Történelmi tapasztalatinkból tudjuk, hogy volt már hazánkban iszlám invázió, amely 150 évig tartott és abban Magyarország órási veszteségeket szenvedett. Ha az európai országok bármelyike úgy dönt, hogy támogatja a népességcserét, a migrációt, vagy nem akar ellenállni egy ilyen inváziónak, tegye, de ne kényszerítse ránk az akaratát, mint ahogy mi sem akarjuk senkire rákényszeríteni a mi álláspontunkat – tette hozzá a politikus. Mi egy olyan európai szövetségnek vagyunk a tagjai, amelyek amikor szerződtek, akkor egy erős nemzetállamokból álló erős nemzetközi szövetséget alkottak, nem pedig egy birodalmat akartak létrehozni, gyenge tagállami érdekérvényesítési erővel és erős központi brüsszeli hatalommal. Mi nem egy ilyen Európába léptünk be. Elkötelezett hívei vagyunk az Európai Uniónak, de természetesen alakítani is szeretnénk, nem csak elszenvedni az Európai Uniót, mint szövetséget. Mi arról szeretnénk meggyőzni a félegyháziakat is, hogy támogassák a Fidesz és a KDNP listáját. Támogassák Orbán Viktor hét pontos migrációt megállító programját és támogassák az erős, független, önálló nemzetek szövetségeként megalakult Európai Uniót – összegezte a párt alelnöke.

Az uniós választás előkészületei bizonyítják, hogy az elmúlt több mint ezer esztendő sikereit, kudarcait, megpróbáltatásait nemzetünk idegrendszere őrzi. Növekedik a veszélytudat. Ezt bizonyítja az is, hogy itt a választókerületben 18 200 aláírást gyűjtöttünk és érzékelhető, hogy a május 26.-án nagyobb számban fognak a szavazó urnák elé járulni mint korábbi uniós választásokon – mondta el a sajtótájékoztatón Lezsák Sándor.

– Ismerem a félegyháziak, tudom, hogy mi kunok nem olyan népség vagyunk, akik csak legyintenek a minket érintő dolgokra. Szeretjük, ha magunk dönthetünk a saját sorsunkról. Ennek azt hiszem több alkalommal is tanúbizonyságát tettük – fogalmazott Csány József polgármester. Soha nem volt még olyan súlya a választásoknak, mint most. Európát valakiknek vissza kell vezetni önmagához – hangsúlyozta a településvezető, aki Konrád Adenauer szavaival zárta beszédét: „Abban a pillanatban, amikor ellenszenvessé tetted magad, komolyan is fognak venni.” Minket magyarokat már komolyan vesznek és erre büszkék lehetünk.