A beruházásokat nem hátráltatja a járvány

Hétfőn a Sóstó strandfürdő területén beemelték az épülő új szabadtéri színpad tetőszerkezetének első elemeit a helyükre.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett kényszerű korlátozó óvintézkedések sok szempontból lelassították a gazdaságot, az ütemezett és folyamatban lévő beruházások azonban Kiskunhalason is jó ütemben haladnak. Hétfőn a Sóstó strandfürdő területén beemelték az épülő új szabadtéri színpad tetőszerkezetének első elemeit a helyükre.

A városban már a járvány utáni időszakra készülnek, ezt mutatja a Sóstó tófürdő területén tavaly tavasszal elkezdett átfogó idegenforgalmi és turisztikai beruházás is, amely során 81 millió forintból újul meg a partszakaszt övező park, ahol több létesítmény is épül.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Halasi Média és Kultúra Kft. sikeresen pályázott a fejlesztésre, amely a Széchenyi 2020 Program keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország Kormánya társfinanszírozásával valósul meg és lesz a város egyik legújabb turisztikai látványossága.

A tóparton korábban állt épületek, amelyek azon túl, hogy az elmúlt évtizedek során meglehetősen leromlott állapotba kerültek, már kielégítették azokat az igényeket, amelyek a különféle rendezvények során felmerültek és jórészt használhatatlanná váltak.

A vissza nem térítendő pályázati forrásból egy új, részben fedett épület készült, amely különböző rendezvényeknek ad majd helyet. A teraszos rendezvénytér mellett mosdó, büfé és egyéb kiszolgálóhelyiségek is helyet kaptak az építményben.

A beruházás során egy új fedett szabadtéri színpad is épül, amelynek faelemeit hétfőn kezdték meg a helyére emelni egy daru segítségével. A munkafolyamat az egyik leglátványosabb része a felújításnak. Új térköves sétány is épült a parkban, valamint megújul a tófürdő területén a közvilágítás, a strand főbejáratánál lévő büfé épület és körbe a kerítés is.

A Sóstó fürdő eddig is kedvelt pihenőhely volt, az önkormányzat azt reméli, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően az ide tervezett különböző közösségi programok, koncert és más szabadtéri rendezvények még több érdeklődőt vonzanak majd. A tófürdő területén a tervek szerint köztérfigyelő-kamerarendszert is építenek, hogy megóvják az esetleges rongálástól.