A beruházások határoznák meg a következő ciklust

Szombaton kezdte el a aláírásgyűjtést a Fidesz-KDNP pártszövetség és keddre összegyűlt az ajánlóíveken a szükséges számú aláírás (összesen 3982) ahhoz, hogy jelöltjeit indítsa az október 13-i helyhatósági választásokon – tájékoztatott Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke és listavezető a csütörtökön Kecskeméten, a Megyeházán tartott sajtótájékoztatón.

A megyei listán szereplő 29 személy a megye teljes területét képviseli és a jelöltek többsége ma is megyei önkormányzati képviselő, akik részt vettek az előző ciklus munkájában. Rideg László elmondta, hogy a polgármesterjelöltek a települések többségében (ez 62 települést jelent) a Fidesz-KDNP színeiben, vagy támogatásával indulnak.

Dr. Mák Kornél, a KDNP megyei elnöke példaértékűnek nevezte a Fidesz és a KDNP megyei szintű összefogását és elmondta, hogy Bács-Kiskun megye sikerességének egyik oka a pártszövetség teljes egyetértésben végzett munkája.

Font Sándor országgyűlési képviselő elmondta, hogy nem csak a közgyűlés megyei elnöke személyében készülnek folytatásra, hanem továbbra is Fidesz-KDNP kormányzást szeretnének a megyében. Hangsúlyozta, hogy rendkívül nagy előkészítő munkát kívánt az, hogy a megye fejlesztésére biztosított mintegy 70 milliárd forint forrásra ne egymás ellen adják be pályázataikat a települések. Font Sándor elmondta, hogy a következő öt évet az infrastrukturális fejlesztések határozzák meg: a kecskeméti körgyűrű északi szárnyát továbbviszik Szolnok felé, ez a 4-es sztrádára kapcsolódik be. Az M0-s körgyűrűtől 50-90 kilométerre lévő második körgyűrű épül M1-et, az M7-et, Dunaújvárost, Kecskemétet és a 4-es sztrádát összekötve, amiről a térségből bármelyik autópályára el lehet jutni, ez a befektetői-munkahely teremtési kedvet is fokozza. Jelentős beruházás a Kalocsa-Paksi híd építése, ami Kalocsa 40-50 kilométeres körében élőket segíti az M6-os megközelítésében.

Ezt követően átadták az aláírásokat tartalmazó ajánlóíveket és jelöltlistát dr. Temesvári Péter megyei jegyzőnek.