A Béres Csepp feltalálójának mellszobrát avatták fel a Népfőiskolán

Az idén száz éve született Béres József Széchenyi-díjas kutató, a hungarikummá minősített Béres Csepp feltalálójának mellszobrát avatták fel szombaton, a Lakitelek Népfőiskolán kialakított Nemzeti Panteonban.

Dr. Béres József születésének századik évfordulója alkalmából emléknapot tartottak szombaton Lakiteleken, a Népfőiskolán, melyen részt vett a feltaláló fia, Béres József és felesége, Klára is. A délelőtt során a közönség láthatott pár részletet a kutató életéről készült, már a mozikban is futó filmből. A Gyöngyössy Bence rendezésében készült életrajzi dráma a 2013-ban hungarikummá minősített Béres Csepp megszületésének történetét és Béres József kutatónak a hatalommal vívott, megalkuvást nem tűrő harcát mutatja be. A film cselekménye mintegy tíz évet felölelve Béres József drámai életszakaszára összpontosít: a hatvanas évek derekától a hetvenes évek közepéig. Legendás készítménye fejlesztése közben – húga betegsége miatt is – versenyt futott az idővel, miközben folyamatosan a teljes ellehetetlenítésére törekedtek.

Az emléknapon Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola vezetője, V. Németh Zsolt hungarikumokért felelős miniszteri biztos és dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is beszédet mondott.

A miniszter kiemelte: Béres József a magyarság számos szép és nemes tulajdonságát hordozta, életútja pedig jól illeszkedik a nemzet történelmének legnemesebb személyiségeihez.

– A tudós rájött egy ma már igen egyszerűnek tűnő, mégis zseniális összefüggésre, arra, hogy a nyomelemek szükségesek az élőlények fejlődéséhez, regenerálódásához. Ez volt Béres József felfedezésének az alapja, így született meg 1972-ben a Béres Csepp – mondta Kásler Miklós.

Az ünnepség végén felavatták a Kölcsey Ház előtti Nemzeti Panteonban a feltaláló bronz mellszobrát, Lantos Györgyi és Máté István szobrászművészek alkotását.