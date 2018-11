A belügyminisztertől kaptak elismerést

Belügyminiszteri elismerő oklevelet kapott Solt önkormányzata a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül.

Országosan hetven önkormányzatot és három civil szervezetet díjazott a Belügyminisztérium a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységük miatt. Bács-Kiskun megyében három település, Kunadacs, Madaras és Solt kapta meg az elismerést, amelyet Pogácsás Tibor államtitkár adott át a napokban. Az oklevél mellé 10 millió forint is járt.

A Soltnak járó díjat Kalmár Pál polgármester vette át, aki a városban a közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányításával is foglalkozik.

– A várossal 2011-ben kapcsolódtunk be a programba. Kezdetben száz főt foglalkoztattunk az önkormányzatnál. A létszám fokozatosan csökkent az évek alatt, mert a helyi vállalkozások felvették a legjobban dolgozó embereinket, illetve az önkormányzati intézmények megüresedő helyeit is azokkal a közmunkásokkal töltöttük fel, akik kiemelkedően dolgoztak. Többen közülük végzettséget is szereztek, és jelenleg mint dajka, gyermekgondozó, óvónő, szakácsnő dolgoznak az intézményekben. Az elmúlt évek alatt szem előtt tartottuk, hogy akik részt vesznek a programban, olyan értékteremtő munkát végezzenek, amely a település adottságaihoz illeszkedik, és amely a város fejlődését szolgálja – idézte fel a múltat a polgármester.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Sok területen dolgoznak Solton közfoglalkoztatottak. Térkövet, mederelemeket gyártanak, ezek felhasználásával a vízelvezető árkokat kibélelik, a járdákat lerakják. A belterületi utakon útjavítást, kátyúzást végeznek. Kitisztítják a vízelvezető árkokat, kivágják a veszélyes fákat, az illegálisan lerakott hulladékot is összegyűjtik. Ősztől tavaszig a lakosság által levágott faágakat aprítógépen ledarálják, ezt a város biomassza-fűtőművében használják fel, amellyel az önkormányzat nyolc intézményét fűtik. A városközpontot díszítő virágokat is ők ültetik és gondozzák, az utak mellett elhelyezett virágtartók gyártásában is részt vesznek. A közfoglalkoztatottak munkája által előállított érték mellett az önkormányzat, a program jóvoltából, eszközökkel is gyarapodott. Komoly gépparkot szereztek be az évek alatt a városüzemeltetéshez, többek között traktorokat, pótkocsikat, fűnyírókat, kéziszerszámokat, fűrészgépet, valamint egy üzemcsarnok is felépült, ezek összértéke megközelíti a nyolcvanmillió forintot.

– A közfoglalkoztatottak száma folyamatosan csökken, jelenleg negyvenen dolgoznak az önkormányzatnál. Köszönhetően ennek a programnak, az elmúlt évek alatt sokan elhelyezkedtek a nyílt munkaerőpiacon. Sikeresen beilleszkedtek a munka világába, amely nekik és családjuknak is biztos, kiszámítható megélhetést adott. Továbbra is tervezzük a közfoglalkoztatást településünkön, amelyhez a most kapott 10 millió forint is segítséget fog nyújtani. Ebből az összegből eszközvásárlást tervezünk, amit még idén meg szeretnénk valósítani – mondta el a terveit Kalmár Pál, Solt város polgármestere.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS