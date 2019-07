A belügyminiszter volt az Európa Szabadegyetem vendége Lakiteleken

Mitől nyugodt a nyugodt erő? címmel tartott előadást Pintér Sándor belügyminiszer a Lakitelek Népfőiskolán megrendezett Európa Szabadegyetemen kedden. A miniszterelnök-helyettessel Lezsák Sándor házigazda, az országgyűlés alelnöke beszélgetett.

Magyarország biztonságát nagyban meghatározza Pintér Sándor személyisége, több évtizedes tevékenysége – mondta köszöntőjében Lezsák Sándor. A belügyminiszter kettős céllal érkezett a lakiteleki Népfőiskolára: egyrészt, hogy előadást tartson az Európa Szabadegyetem hallgatóinak, másrészt pedig, hogy megtekintse a népfőiskolán folyó beruházásokat – tette hozzá a házigazda, aki elsőként arról faggatta vendégét, hogyan lett rendőr? A belügyminiszter válaszában elmondta, szülei azt szerették volna, hogy mérnök legyen. Biztatásukra jelentkezett a Műszaki Egyetemre, de egyáltalán nem vonzotta a műszaki pálya, inkább emberekkel szeretett volna foglalkozni, ezért ment rendőrnek. A rendőrségnél végigjárta a ranglétrát és közben megszerezte a jogi diplomát is. Mint mondta nagyon sokat köszönhet munkatársainak. Azt vallja, hogy eredményt csak egységes, jó kollektívával lehet elérni. Büszkén számolt be a rendőrség eredményeiről. Kiemelte a Terrorelhárítási Központ szerepét. Arról beszélt, hogy közel egy évtizedes fennállása óta rengeteget fejlődtek a TEK munkatársai, akik tavaly az Amerikai Egyesült Államokban megrendezett világversenyen is győzedelmeskedtek. Felidézte, mennyit fejlődött a magyar rendőrség az elmúlt évtizedekben. Mint mondta, amíg a szomszédos országokban lecserélték a rendőrségi egyenruhát, addig nálunk a technikai fejlesztésre helyezték a hangsúlyt. Ugyanakkor bevezették, hogy érettségi nélkül nem lehet rendőrként dolgozni. A cél azt volt, hogy változzon az intézkedési kultúra, ezáltal pedig a rendőrség társadalmi megítélése – magyarázta a belügyminiszter.

Elmondta, a fejlesztéseknek és a szemléletváltásnak köszönhetően több mint felére csökkent a bűncselekmények száma az elmúlt években hazánkban. Míg 2010-ben 430 ezer bűncselekmény történt, addig 2018-ban már csak 187 ezer. Úgy reméli, hogy idén 160 ezer alá csökken a bűncselekmények száma. Pintér Sándor beszámolójából az is kiderült, hogy 2010-ben 46 százalékos volt a bűncselekmények felderítési aránya, tavaly már a bűnesetek mintegy 70 százalékát sikeresen felderítették. Ebből is látszik, hogy nem kell félni Magyarországon – hangsúlyozta a belügyminiszter. Hozzátette, egy felmérés szerint a magyar állampolgárok 43 százaléka teljes mértékben biztonságban érzi magát hazánkban, ez a szám 2010-ben alig haladta meg a 2 százalékot.

A belügyminiszter arról is beszélt, hogy a kamerarendszerek kiépítésének köszönhetően több mint felére, 116 ezerről 56 ezerre csökkent a közterületeken elkövetett bűncselekmények száma az elmúlt kilenc évben. Pintér Sándor szerint nagyon sokat változott a rendőrség megítélése, ma már nem kell félni a rendőröktől hazánkban. Bízhatnak bennük és bátran segítséget kérhetnek tőlük az emberek. Beszélt az iskolarendőrökről is, jelenleg 200 iskolában van állandó rendőri felügyelet hazánkban és több mint 1000 iskolába járnak rendszeresen. Elmondta, a korrupció visszaszorítása érdekében Európában először vezették be a Védelmi Szolgálatot, melynek tagjai rendszeresen ellenőrzik, tesztelik a rendőröket.

Beszélt a migráció okán a megnövekedett rendőrségi terhekről is. Mint mondta 2015-ben érkezett a legtöbb, 391 ezer bevándorló hazánkba. A kerítésépítéssel, a technikai és létszám fejlesztéssel, illetve a laktanya építésekkel mára konszolidálódott a helyzet.

A belügyminiszter felhívta a figyelmet a leginkább fiatalokat érintő kábítószerfogyasztás veszélyeire is, amit a szerinte csak a pedagógusok segítéségével tudnak megfékezni.

Beszélt a kiskunfélegyházi fegyvergyárról is, ahol azokat az új, magyar géppisztolyokat gyártják, melyekkel a magyar rendőrséget látják el a jövőben.