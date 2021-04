A becslések szerint télen a méhek körülbelül negyede veszett oda

A méhek fontos szerepet töltenek be a növények beporzásában, emiatt fontos, hogy óvjuk és vigyázzunk rájuk, ahogy a természetre is. Dr. Hegedűs Dénest állatorvost, méhészt kérdeztük arról, hogyan teleltek a méhek és a kis beporzó lények fontosságáról is beszélt.

Szakemberek szerint az európai méhpopuláció haldoklik. Egyre több a kihalással fenyegetett beporzófajok száma, amelynek fő oka a klímaváltozás, a mezőgazdasági művelés teljes mértékének megváltozása és a káros növényvédő szerek használata.

– A klíma az 1980-as évektől kezdve megváltozott. Régen márciusban elolvadt a hó és jött a jó idő, a kikelet pedig magával hozta a virágzó növényeket. Manapság már a hideg a tél helyett tavasszal jön el. A fagy miatt pedig a növények nem tudnak megfelelő minőségű virágport adni – mondta el dr. Hegedűs Dénes állatorvos és méhész.

A szakember kifejtette, hogy a klímaváltozás megváltoztatja a méhek viselkedését is. A gyenge telek megzavarhatják őket, a melegebb idő miatt azt hiszik, már tavasz van és elkezdenek szaporodni, így felélik a tartalékaikat. A méhek teleléséhez rengeteg és többféle virágpor szükséges azért, hogy elraktározzák a kaptárba.

– Normális esetben a méhek, október körül befejezik a fiasítást, és attól kezdve tetszhalott, nyugalmi állapotba kerülnek. A fészek belső hőmérséklete a 34-35 fokról visszahűl, egészen 14-15 fok köré – mondta el Hegedűs Dénes.

– Ahhoz, hogy a méhek átteleljék a hideg hónapokat, az kell hogy a környezetben kialakuljon az évszaknak megfelelő 5-6 fok körüli átlaghőmérséklet. Az utóbbi években azt lehet látni, hogy decemberben és januárban is akár 20 fokot is mérhetünk, mindez a méheket becsapja, azt hiszik, hogy itt a tavasz, emiatt télen elindítják a fiasításokat, fölfűtik a fészket és az energiájukat felélik.

A szakember elmondta, hogy nagy változások történtek a méhcsaládok téli élelemfogyasztásának terén is.

– Az 1970-es és az 1980-as években egy méhcsalád a tavasz megjelenéséig 1-3 kilogramm mézet fogyasztott el, most ott tartunk, hogy 7-8 kilogrammot is megesznek. A téli élelemkészletet is felélik és tavaszra nem marad nekik – részletezte a szakember.

Kiderült, hogy nem csak az a baj, hogy az élelemkészletüket is felélik, hanem az is gond, hogy a méheknek a biológiai órája is ketyeg.

– A nyári méhek élete 6-7 hét, a téliekének fél évnél hosszabbnak kell lennie, hogy a stafétát át tudják adni a következő generációnak.

Ez azzal biztosítható, hogy az őszi méh sokkal többet táplálkozik a tél beállta előtt és emiatt bírja ezt a hosszú időszakot, hiszen télen nincs külső táplálék, csak a belső táplálékra hagyatkozhatnak, ez biztosítja a telelésüket – magyarázta, és hozzátette, hogy ezeknek a rovaroknak, ha nem áll rendelkezésükre elegendő nektár, akkor cukorral kell őket etetni, hogy életben maradhassanak.

– Az 1970-es években a méheket nem kellett cukorral etetni. Ezt a cukrot a méhészek azért adják oda a méheknek, hogy életben maradjanak, nem pedig azért, hogy ebből mézet készítsenek. Az 1980-as években 5 kilogramm cukor elég volt egy méhcsaládnak. Jelenleg viszont 20-25 kilogramm/család az adag. Ha ezt nem adja oda a méhész, akkor a méhek elpusztulhatnak, ez a nektármennyiség ami hiányzik a környezetből.

Könnyen lehet, hogy veszteséges lesz az év

Hegedűs Dénes mondta, hogy ősszel minden méhészetet megvizsgálnak, akkor van egy számlálás is, ahol kiderül mennyi méhcsalád ment be a telelőbe, majd tavasszal is megszámolják őket és így kiderül mekkora a veszteség.

– A becslések szerint télen a méhek körülbelül 25-30 százaléka vesztett oda. Ez nagy probléma, de emellett még az is gond, hogy a méhek, amelyek megmaradtak, azok sem rendelkeznek olyan vitalitással, hogy azt tudjuk rájuk mondani, hogy termőképes család lesz belőlük – mondta el a szakember.

A fagyok miatt több fa rügye elfagyott, amely szintén nagy baj.

– Az akác már kétszer elfagyott, már pár centiméteresnek kellene lennie a rügyeinek. A nyárfára is igaz ez, a leveleknek már kint kellene lennie. Óriási kárt okozott ez a tavaszi fagyhullám, ami szárazsággal párosul, emiatt alig vannak virágzó növények – válaszolta kérdésünkre.

A méhész felhívja a figyelmet arra, hogy a méhek léte veszélyeztetett lett, de nem csak a méheké, a madarak is eltűntek, ahogy nagyon sok más élőlény is.

– A mondják, hogy a 21. század a nagy kihalások kora lesz. Az, hogy a méhekkel baj van, egy olyan előzetes figyelmeztetés, amit komolyan kell venni, hiszen később majd gond lesz az emberekkel is.

A nem megfelelő időben végzett permetezés árt a méheknek

A méhek védelméről jogszabály rendelkezik, ugyanis a nem kellő odafigyeléssel végzett permetezés súlyos károkat okozhat a házi és a vadon élő méhállományokban.

– Régóta küzdünk már azért, hogy a növényvédelmet átgondoltabban végezzék. Ha a virágzó növényeket fényes nappal permetezik, ártanak a méheknek is. Világszerte jobban kellene vigyáznunk a természetre, hiszen az összes élőlénynek szerepe van a biológiában – mondta el dr. Hegedűs Dénes.

Ez vár ránk idén

A szakembert arról is kérdeztük, hogy mit várnak az idei évtől.

– Azt szoktam mondani, hogy minden méhésznek úgy kell készülnie, hogy ez az évszázad legjobb éve lesz, mert aki nem úgy készül, annak a méhei nem lesznek olyan jók és lemarad a lehetőségről – mondta el.

– Mindig reménykedünk, de az esélyek nem éppen rózsásak,

hiszen a repce nem kapott kellő mennyiségű csapadékot, a hideget pedig nehezen viseli tavasszal. Repceméz tekintetében csúcstermésre nem lehet számítani. Az akác kétszer, háromszor elfagyott, bizonytalan bármit is mondani, de volt már, hogy a sarjúakácról egész jó eredményeket el lehetett érni. (Sarjúakácnak nevezzük azt amikor a fagyott akác után jönnek az oldalrügyek és újból sarjad.) A többi növény tekintetében nem tudok mit mondani, hiszen még nem tudjuk, mennyi csapadék lesz idén – mondta.

Hegedűs Dénes elárulta, hogy milyen mézárakra számíthatunk.

– Az ár tekintetében nehéz előre jósolni, hiszen a mézpiac nem egy ország méztermelésén múlik, hanem a világpiac árakat kell figyelembe venni. Azt kell tudni, hogy a méhekkel világszerte probléma van, emiatt mindenhol nehezebb a méhészkedés. Túl nagy mértékű áremelkedésre nem kell számítani, de ez azon is múlik, hogy a forint, az euró, a dollár árfolyama hogyan alakul, és hogy a forint mennyit fog romlani.