A ballószögi önkéntes tűzoltók akár már önállóan is vonulhatnak

Csütörtökön ünnepélyes keretek között iktatták be a Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet mint önálló beavatkozó egységet a Faluházban megtartott ceremónián. Az ünnepség után a résztvevők megtekintették az új egyszerállásos tűzoltószertárt.

Az országban ötvenkilencedikként, Bács-Kiskun megyében pedig negyedikként kapták meg az önálló beavatkozásra való jogosultságot. Az egyesület szeptember 18-án sikeresen teljesítette a rendszerbeállító gyakorlatot, és ezt követően jogosultságot szerzett arra, hogy október elsejétől meghatározott esetekben hivatásos tűzoltók segítsége nélkül, önállóan is felszámoljon káreseteket.

A beiktatási ünnepségen elsőként Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főosztályának vezetője mondott köszöntőt. Ebben kiemelte: már az is ünnep, amikor egy egyesület önállóan beavatkozóvá válik, ám ha ezt éppen abban az évben sikerül elérnie, amikor a szervezett hazai tűzoltás a százötven éves jubileumát ünnepli, az külön jelentőséget ad a pillanatnak. Hozzátette: a ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai eddig is, ha szükség volt, felelősségteljesen vonultak. Ehhez megvan a képzettségük, felszereltségük, támogatásuk. Az önálló beavatkozásra való jogosultsággal a felelősségvállalásuk válik sokkal komolyabbá. A ballószögiek készen állnak erre, melyet csaknem hét évtizedes tevékenységük során már bizonyították.

Gyapjas János tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese beszédében kifejezte elismerését, amiért a tagok szabadidejükben szolgálják Ballószög lakosságát, fejlesztik tudásukat és karbantartják az eszközöket. Az egyesület jól felkészült, ütőképes csapat, akik az elmúlt időszakban többször is segítették a hivatásos tűzoltók munkáját, például viharkárok felszámolásánál.

Somogyi Lajos, Ballószög polgármestere szólt végül, aki maga is tagja az önkéntes tűzoltó egyesületnek. Hangsúlyozta: büszke a csapatra, akik fontos részét képezik Ballószög újkori történelmének. Volt olyan év, amikor 70-szer vonultak, időjárás okozta kármentesítésre, műszaki mentéshez, kisebb tűzesetekhez, de részt vettek a helyi idősek otthona és bugaci erdő oltásában is. A vonulási idejük 10 perc, ezt mindig tudják tartani. Nagy erősségük még a helyismeret, mely főként a tanyás térségben jelentős időt takarít meg, életet is menthet.

A polgármester beszédét követően átadta a csapatzászlót Duzmath Györgynek, az egyesület parancsnokának, majd minden tagnak egy-egy elismerő oklevelet.

Az ünnepséget követően a résztvevők együtt sétáltak át az új egyszerállásos tűzoltó szertárhoz, melynek építése a közelmúltban fejeződött be.