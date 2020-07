A bajai Türr István Múzeumba visszatért a gyermekzsivaj

A táborozó gyermekek érdeklődésükkel és tájékozottságukkal mindennap elkáp­ráztatják a Türr István Múzeum muzeológusait. A foglalkozások mellett egy új állandó kiállítás létrehozásán is dolgoznak.

Mindennap több korosztály látogatja a bajai Türr István Múzeumot, a muzeológusok örömmel foglalkoznak az érdeklődő táborozó gyermekekkel.

N. Kovács Zita, a Türr István Múzeum igazgatója elmondta, hogy a gyermekeket az Éber Emlékházban, a Nagy István Képtárban és a Bagolyvárban tudják fogadni, mert jelenleg is zajlanak a felújítási munkálatok a múzeum más épületeiben.

Elmondta azt is, hogy egy új, állandó kiállításon dolgoznak. Nagyon szép és jól strukturált kiállítást szeretnének kialakítani, ami a következő évtizedekben állandó tárlatként működhet a városban.

N. Kovács Zita igazgatónő kiemelte: az a céljuk, hogy a látogatók megismerjék az 1937-ben alapított múzeum történetét is, amely ezer szállal kötődik a város történetéhez.

– Fontosak az egykori múzeumigazgatók is, a személyes gyűjteményezési koncepciójuk. Solymos Ede bácsi egykori múzeumigazgató, néprajzkutató nagyon meghatározó személyisége volt a múzeumnak. Ő hozta létre a hagyományos dunai halászati gyűjteményt és rengeteg hagyaték került az ő szervezésének köszönhetően a bajai múzeumba. Ezekre is szeretnénk felhívni a látogatók figyelmét – mondta N. Kovács Zita.

Hozzátette: olyan interaktív elemekkel is gazdagítják a kiállítást, ami lehetővé teszi, hogy egy látogató vagy csoport tárlatvezető nélkül, önállóan is végig tudjon sétálni a kiállításon. Audiovizuális informatív anyagok bemutatását is tervezik. A látogatók az 50-es évektől napjainkig régi filmfelvételeket nézhetnek meg a városról és a Dunáról. N. Kovács Zita elmondta, hogy a Nagy István Képtárban időszaki kiállítás nyílik július 24-én. A közönség Baky Péter Munkácsy-díjas festőművész Találkozások című tematikus, retrospektív kiállítását tekintheti meg. Az idén hetvenéves művész harminc éven át vezette a Szekszárdi Művészetek Házát, ez idő alatt szoros kapcsolatot ápolt Bajával, az itt élő képzőmű­vészekkel.

Több fejlesztés is zajlik a múzeumban

A Türr István Múzeum főépületét és a négy közérdekű muzeális kiállítóhelyet fenntartói és pályázati forrásokból folyamatosan korszerűsítik. Az elmúlt időszakban, több pályázatnak köszönhetően. közel 250 millió forint érkezett a múzeumba. Az elnyert összegekből új, állan­dó kiállítást rendeznek be, egy új restaurátor­műhelyt alakítanak ki, valamint fejlesztik a NépmesePont meseszobát is.

– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kubinyi Ágoston Program támogatásából a jövő évben az Éber Emlékház és a főépület új állandó kiállításának fűtéskorszerűsítését szeretnénk megoldani. A Népi Építészeti Program keretében a Bunyevác Tájház nádtetejének felújítására pályázik az intézmény – tudtuk meg N. Kovács Zitától, a Türr István Múzeum igazgatójától.