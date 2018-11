A bajai piac átépítése idén már biztosan nem kezdődik el

Később kezdődhet a sokak által várt nagy átépítés a bajai piacon, mint azt az év elején remélték a városvezetők.

Tavasszal még azzal számoltak a városházán, hogy az év végéhez közelítve megkezdődhetnek a munkálatok a Zöld város gazdaságfejlesztési program részeként. Ennek az 1,3 milliárd forintos, EU-s támogatást elnyert projektnek része a városi piac megújítása. A négyezer négyzetméteres, fedett, több mint 600 árusítóhely kialakítása mellett a dr. Alföldy tér parkoló- és zöldterülete, valamint a Szenes utca is megújul. A Bajcsy-Zsilinszky út és a megújuló Vöröshíd sétány között kerékpárút építése, ezekhez tartozó közművek, új térvilágítási rendszer és zöldfelületek kialakítása is az elvégzendő feladatok körébe tartozik.

Februárban a városháza illetékesei arról tájékoztatták a Petőfi Népét és a Baon.hu-t, hogy a tényleges munka várhatóan 2018 év vége felé kezdődik. A pontos munkamenetet a kivitelező kiválasztása után határozzák meg, így a környéken szükséges lezárásokról, forgalomkorlátozásokról is akkor döntenek. Október végén egy dokumentumban arról számoltak be az illetékesek, hogy a magasépítés nyílt közbeszerzési eljárásának előkészítésénél tart a projekt. Ekkor arról is döntöttek a városatyák, hogy módosítják a projektmenedzseri feladatokat ellátó Baja Marketing Kft.-vel kötött megállapodás, mert változott a műszaki szakértő személye.

Ezt követően kerestük meg a polgármesteri hivatalt a tényleges és látható munkák megkezdésének időpontjáról érdeklődve. Putnik Tamás városházi szóvivő érdeklődésünkre kifejtette: jelenleg a magasépítés nyílt közbeszerzési eljárása folyik. Ennek pontos határidejét több tényező is befolyásolhatja. Ezek közé tartozik például az esetleges hiánypótlások szükségessége, rendelkezésre álló eljárási idők felhasználása és további körülmények. Jelen pillanatban a leggyorsabb lefolyás mellett február végére állhat az önkormányzat szerződéses viszonyban a kivitelezővel. A piac működésével kapcsolatban organizációs tervet várnak a kivitelezőtől arra vonatkozóan, hogy miként tudja úgy ütemezni a munkát, hogy a piac a munkavégzés ideje alatt is működőképes lehessen. Mindezek alapján kijelenthető, hogy 2019 februárjáig biztosan nem lesz változás a városi piac életében és zavartalan lesz annak működése.