A bajai mentők folyamatosan kapják az adományokat

Nem rendkívüli időszakban is rendszeresek az adományozások eredményeképp szervezett átadó összejövetelek a bajai mentőállomáson. A célzott adománygyűjtés sokszor segíti a minél magasabb szintű feltételek megteremtését, ami igazolja a mentősök iránt megmutatkozó tiszteletet. Az utóbbi hetekben ezt is meghaladó módon irányul a bizalom a hivatásos segítők felé. Helyzetük nem egyszerű és még most jön a java.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Normál esetben a hagyománnyá vált májusi nyílt nap előkészületei adnák a legtöbb extra feladatot a mentőállomás dolgozóinak. Most azonban egészen más dolgokkal foglalatoskodnak, miközben a civilektől folyamatosan kapják a megerősítő gesztusokat. Ebédet például egészen biztosan nem kell magukkal vinniük a Pokorny utcai állomásra, magán- és önkormányzati cégek mellett szurkolói csoportosulás, egyesületek, egyéb szervezetek nyújtottak és nyújtanak támogatást a mentősöknek. Energiaital és sütemény, fertőtlenítő, védőfelszerelés egyaránt érkezett már adományként. A szervírozott babgulyás, nyúlcomb, illetve halászlé pedig bizonyára a legkényesebb ízlésűek igényeit is kielégítené. – Ez egy hatalmas gesztus. Ellátnak minket, etetnek-itatnak, nagyon rendesek hozzánk az emberek. Védőpajzsok, szájmaszkok is vannak, a központi ellátásból is van megfelelő védőfelszerelésünk – értékeli Zilinszki Tibor, az állomás vezetője azt, hogy a mentősök mindennap melegételt és számos egyéb adományt kapnak. A bajai állomáson 45-en dolgoznak, nappal 5, éjszaka 3 kocsi van szolgálatban, mindennap. Nappal 11, éjjel 7 fő dolgozik, a súlyosabb esetek alkalmával használt esetkocsi a Bajai járáson kívül a Bácsalmási járást is felügyeli. Munkarendjük változó, 12 és 24 órás munkaidő is van, utóbbi esetén 24 óra pihenőnek kell következnie. – Egyelőre se több, se kevesebb a teendőnk, mint a normál időszakban. A járványközpontba szállítás központi irányítással működik, abban a bajai állomásnak is van feladata. Elindultak továbbá a mentőszolgálat által szervezett és bonyolított mintavételezések, ami a diszpécser döntése alapján a mi feladatunk lehet. Erre egy kocsink van egy személlyel, a feladat ellátásához pedig minden felszerelés adott – számol be Zilinszki Tibor feladataik változásairól.

Hangsúlyozza: felkészültek arra is, hogy ez változni fog és jóval több lesz a teendőjük. Csapatuk megértette a dolgot, tudja, hogy miről szól ez a helyzet. Új eljárásrendeket kaptak, ezeket mindenki megismerte. – Aki ide jött dolgozni, az tisztában van vele, hogy akár ilyen betegeket is látni fog. Van azért félsz mindenkiben, de megnyugtató, hogy van védőfelszerelésünk, hermetikusan el tudják magukat zárni a mentősök, a támogatást pedig jelzi a külső segítség, ami a személyes találkozások alkalmával is tapasztalható – mondja az állomás vezetője. Nagy összegű támogatás A bajai mentőállomásnak és kórháznak, valamint egy másik egészségügyi intézménynek közel 11 millió forint értékben adományozott FFP2-s szűrési tulajdonságú, továbbá orvosi maszkot az Axiál Kft. képviseletében Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi. A fertőzés terjedésének fékezése érdekében a cég kiemelten kezeli munkavállalói védelmét, a járványról szóló első hírek hallatán ellátták őket információkkal, majd kézfertőtlenítőt és maszkokat biztosított a kft. A napokban a dolgozók családtagjairól is gondoskodtak maszkok kiosztásával.