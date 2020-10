A bácsalmási Sós-tó értékeiről beszélgettek

Előadással kezdődött, majd ezt követően élénk párbeszéddel folytatódott az a rendezvény, amelyet péntek délután tartottak a Bácsalmási Kulturális Központban.

Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében című előadásból egyértelműen kitűnt, hogy az utóbbi időszakban jelentősen csökkent a szikes terület.

A bácsalmási Sós-tó bemutatása során szó esett azokról a kezelési javaslatokról is, amit jó néhány évvel ezelőtt fogalmazott meg a Kiskunsági Nemzeti Park az egyik régiós tanulmányában. Így többek között egy ligeterdő kialakítása, bemutatóhely létrehozása, meder-rekonstrukció és a parti zóna kezelése.

A hozzászólások egyrésze a lokálpatriótáktól származott, akik a sóstó korábbi értékeit szeretnék viszont látni a területen, éppen ezért jó néhány mostani természetvédelmi intézkedést kissé fenntartással fogadnak. Így például a bivalyokkal való legeltetést és a terület teljes körbezárását, vagyis a látogatók kizárását a területről. Úgy vélik, hogy a kedvelt kirándulóhely növény és állatvilága is megváltozik, vagy legalábbis a példányszámuk jelentősen csökkenhet.

A szakemberek véleménye szerint az aranyközéputat válasszák a mostani természetvédelmi eljárásokkal. Az időszakos legeltetéssel például gyérítik a káros (nem tájhonos) növényzetet és egy hasznos biológiai folyamatot indítanak be. Ők is nagyon fontosnak tartják a természetvédelmi terület bemutatását, éppen ezért előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítanak Tamás Ádám természetvédelmi őr vezetésével a terület megtekintésére.

A település első embere elmondta, hogy közbeszerzés alatt áll az a pályázatuk, melynek köszönhetően egy tanösvényt fognak kialakítani a bácsalmási-Sóstónál.

Abban mindenki egyetértett, hogy szemléletváltoztatásra van szükség, és sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy ezek a kicsi, de értékes szikes területek továbbra is fenn tudjanak maradni.