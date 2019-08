A 90 éves Márta néni soha nem idegeskedik

Kecskeméten Rofa Tiborné hétfőn ünnepelte 90. születésnapját. Az ünnepelt neve nem ismeretlen a kecskeméti közéletben: oszlopos tagja a Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesületének és a Polgári Kaszinónak, emellett évtizedeken át tanított gyors- és gépírást.

A születésnapját családi körben töltötte fia katonatelepi házában, ahol ott volt házigazdaként a fia, Görbe Ervin és menye Renáta, valamint unokája Balázs, illetve Balázs barátnője, Szabó Anikó, Renáta szülei, Lukács József és Gizella, és persze Fifi kutya. A város részéről Hörcsök Imre önkormányzati képviselőt köszöntötte fel az ünnepeltet, aki a méltató szavak után átadta a miniszteri köszöntő oklevelet, valamint aláíratta vele a város idősek köszöntését megörökítő könyvét.

Rofa Tiborné Ivsits Márta 1929. augusztus 19-én született Kaposváron, az 1950-es évek elején költözött első férjével Kecskemétre. Éveken át tanított a Szolnoki úti tanyai iskolában, ő alapította meg az első úttörő parkot. Később hosszú időn át a kecskeméti Óvónőképző főiskolán dolgozott. 1986-ban ment nyugdíjba. 1982-től 1998-ig a főállása mellett magánúton is tanította a gyors- és gépírást a művelődési központban.

Szabadidejében aktívan részt vett a városi közéletében. Ma is tagja a Kecskeméti Lokálpatriótáknak és a Polgári Kaszinónak. Emellett rengeteget olvas, főként regényeket, gyakori vendég a Katona József Könyvtárban és szeret keresztrejtvényt fejteni. Napközben olvas, kora estétől pedig tévézik és nasizik lefekvésig, majdnem éjfélig. A nassolás a nagy szenvedélye. Ám alakjára nem lehet panasza, egy dekát sem hízik a sok finomságtól. Elárulta, elég hiú, így ha észrevenné, hogy felszaladnak a kilók a sütiktől, azonnal leállna.

Márta néni jó egészségnek örvend. Szemüveget is csak olvasáshoz használ, sokat sétál és rengeteg gyümölcsöt is eszik. Elmondta: soha életében nem idegeskedett, elég nyugodt természet. Mindig csak a jóra emlékszik vissza. Ha lefekszik, akkori is mindig a szép emlékeket idézi fel. Az internet világa nem érdekli, de a mobiltelefonba belegyezett.

Mindig kedves az emberekkel, és ezt viszonozzák is. Ha újra kezdhetné az életét, mindent ugyanígy csinálna. Büszke mindarra, amit elért. Például évtizedekkel ezelőtt, sokszor keresték meg cégek, hogy ő ajánljon számukra titkárnőt, mert tudták Márta néni tanítványai mindig nagyon jók.

Végül elmesélte: nagyon szereti a Petőfi Népét, 60 éve előfizetője. Sokszor nyert már lapunkkal, köztük például hűtőt, mosógépet, szánkót, vásárlási utalványt, vérnyomásmérőt, könyveket. Most is éppen várja a strandbelépőket.