A 100 éves Juszti nénit köszöntötték Hajóson

A hajósi katolikus templomban a szombat esti szentmise keretében köszöntötték Sándorfi Ferencné Czick Jusztinát, a település legidősebb polgárát, aki 1919. szeptember 14-én született Hajóson.

A városvezetés nevében Estókné Szalczer Erzsébet gratulált és adta át Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét. A jó egészségnek és kiváló szellemi állapotnak örvendő Juszti nénit – aki száz szál rózsát és tortát is kapott – köszöntötte Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, valamint Vincze Attila plébános is.

A mise után szeretetvendégséget tartottak Juszti néni tiszteletére, aki egész életét munkával – néhai férjével közösen, szőlőműveléssel – töltötte. Az 1950-es években együtt jártak aratni és csépelni is. Mint ismerősei mesélték: Juszti néni 80 éves volt, amikor „csettegővel” még kijártak a szőlőjükbe elvégezni a szükséges tennivalókat. 1937-ben kötöttek házasságot, és a férjét lassan két évtizede már, hogy elveszítette.

Mint megtudtuk: a magas életkor igen gyakori volt Juszti néni rokonságában. Az igen jó kedélyű matróna azt is elárulta: a fröccsöt még most is szereti, miközben sorra koccintott az őt köszöntőkkel.

Lányától – egyetlen gyermekétől – megtudtuk, Juszti néni manapság is gyakran dolgozik még odahaza a kertjében és ápolja a növényeit.