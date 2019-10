90 éves lett a kecskeméti Damjanich iskola

Pénteken ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját a kecskeméti Damjanich János Általános Iskola, egykori nevén a Halasi úti iskola. A születésnapi ünnepség elején a diákok 90 lufit eresztettek az égbe.

A műsor ezt követően a tornateremben folytatódott, ahol egy vidám vers után először Tóth József igazgató elevenítette fel az iskola történetét. Trianon után 1926-ben életbe lépett egy törvény, mely a népiskolai építéseket szigorúbb keretek közé sorolta. Ennek részeként 1929-re épült fel az iskola, mely a többihez hasonlóan magán hordozza e szigorúbb keretek jegyeit, mint például a palatető vagy éppen a hosszúkás ablakokat. Az első igazgató Tóth Géza volt, aki feleségével, Margitkával nagyon sokat tettek az oktatásért. 1944-ben a háború miatt kellett elmenekülniük. Az iskola sokáig zárva volt, csak a háború után, 1945 decemberében Kovács Mária tanítónőnek köszönhetően nyitotta meg újra kapuit, az igazgató akkor Bakos István lett. Innentől kezdve folyamatos a tanítás az ódon falak között.

Tóth József visszaemlékezett valamennyi korábbi igazgatóra, akik mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola még ma is működik és fejlődik. Hangsúlyozta: olyanok mint egy nagy család. A gyerekeket szeretni kell, lehet bármilyen oktatási módszer, ha a tanár nem tiszteli az embert a gyerekekben.

Az iskola körzetének, a Rendőrfalunak önkormányzati képviselője, Lévai Jánosné is régóta segíti az iskolát. Köszöntőjében kiemelte Probojáczné Túri Évát, aki 1986-tól majd 20 éven át igazgatta az iskolát, és rengeteget tett a fejlődéséért. Nyugdíjasként is rajta tartja a szemét és kezét az intézményen, ahol tud, segít. Hozzátette: ebben az iskolában előtérben van a tanítás mellett a nevelés. Sok a hátrányos helyzetű diák, de őket is szerető közeg veszi körül. A szeretet nagyon nagy jelentőségű, fejleszti a gyermek személyiségét és hosszú távon utat mutat számára.

Beszéde végén Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és a város nevében egy Bozsó festményt adott át az igazgatónak, a születésnap alkalmából.

A Kecskeméti Tankerület vezetője, Zsámboki Anna is köszöntötte az iskolát a jeles évforduló alkalmából. Elmondta: büszkék lehetnek azokra az értékekre, melyeket elődeik rájuk hagytak. Kiváló munkát végeznek és küldetésüknek tekintik a gyerekek szeretetét. Olyan programokat szerveznek számukra a tanórákon túl, melyek mindegyike segíti azon képességeik fejlesztését, melyben jók. Ilyen például a beavató színházi előadás, vagy éppen az álommegvalósító program.

Tóth Lászlóné, a Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola vezetője, melyhez a Damjanich iskola is tartozik, beszédében kitért arra, hogy családok generációja nőtt fel az intézményben. Sokan később szülőként gyermekeiket is ide íratják be. A pedagógusok szakmai alázattal végzik munkájukat, a gyerekekhez feltétel nélküli odafordulnak és a szülők is számíthatnak rájuk.

Probojáczné Túri Éva egykori iskolaigazgató is boldogan elevenítette fel, hogy egykoron itt kezdte tanulmányait, és innen ment nyugdíjba. Éppen 60 évvel ezelőtt ballagott el az iskolából, e napon tartják meg a 60 éves osztálytalálkozójukat, így több öregdiák is helyet foglalt a sorokban. Beszédében elmondta: nagyon sok mindent sikerült elérniük, amíg az iskolát vezette. Mindez azonban csapat munka volt. Nagyon büszke a tanítókra, tanárokra, technikai dolgozókra, szülőkre, diákokra, hiszen a sikereket együtt érték el. Majd felsorolt néhány fontos eseményt igazgatósága idejéből. Akkor épültek meg az iskola vizesblokkjai, új tantermek, mini kosárlabda és kézilabda pálya, az Aradi Vértanúk emlékpark, könyvtárat kaptak az egykori alpolgármestertől, dr. Sárközy Istvántól, felépült a tornaterem egykori polgármester, dr. Szécsi Gábor segítségével. Nem utolsó sorban, abban az időben vette fel az iskola új nevét, a Damjanich János nevet is.

Az ünnepséget a diákok műsora színesítette.