4 milliárd forintot biztosít az állam a kecskeméti távhőrendszer fejlesztésére

4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az állam a kecskeméti Termostar Kft.-nek, így a cég összesen 7,6 milliárd forintból korszerűsítheti és bővítheti a városi távhőrendszert, és építheti meg új, Mindszenti körúti telephelyén a faapríték és biomassza tüzelésű kazánjait.

A Termostar Kft. még 2017-ben két uniós finanszírozású pályázaton összesen 3,6 milliárd forintot nyert el egy új telephely kialakítására a Mindszenti körúton. Itt egy 20 MW teljesítményű kazán áll majd üzembe, amely a faapríték mellett a városi zöld biomassza hasznosítására is alkalmas lesz. Szintén ebből a forrásból valósul meg a Szultán utcai telephelyet a dinamikusan fejlődő Nyugati Városkapu akcióterülettel (az Izsáki út – Csabay Géza körút térségével, a GAMF Karral és a KÉSZ telephelyével) összekötő távvezeték is.

Új fejlemény, hogy Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szombaton Kecskemétre, a Termostar központjába látogatott, ahol Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és Horváth Attila, a társaság ügyvezető igazgatója fogadta. A miniszter bejelentette: az állam 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a cégnek, mégpedig a megújuló energia alapú hőtermelést, valamint a távhőrendszer korszerűsítését és bővítését célzó fejlesztésekre. Ez az összeg lehetővé teszi az említett két korábbi terv kiszélesítését, ez a projekt kapta a Velünk zöldül Kecskemét elnevezést. A déli iparterületre tervezett telephelyen egy másik, 5 MW teljesítményű faapríték tüzelésű kazán is lesz, és a támogatásból meg lehet építeni a különálló vezetékrendszereket összekötő szakaszokat is (ez 4,6 kilométer távvezetéket jelent). Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, így egy egységes távhőrendszer alakulhat ki, ami nagymértékben növeli a szolgáltatás energiahatékonyságát. A város déli iparterületéről a Széchenyiváros központjáig húzódó vezetéknek köszönhetően számos közintézmény és ipari fogyasztó számára is elérhetővé válik a környezettudatos módon előállított, megújuló energiára alapuló távhőellátás. A várhatóan 2021 végére elkészülő stratégiai beruházás évente mintegy 26 ezer tonnával csökkentheti a szén-dioxid kibocsátást a megyeszékhelyen.

Palkovics László elmondta: a kormány elsődleges energiapolitikai célja, hogy a fogyasztók jó minőségű, biztonságosan rendelkezésre álló, megfizethető és tiszta energetikai szolgáltatásokhoz jussanak. Hangsúlyozta, a kecskemétihez hasonló fejlesztések azért is szükségesek, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg lehessen tartani, amelyet a kormány a világpiaci áremelkedések ellenére is fenntart, és biztosítja, hogy a háztartásoknak 2019-ben se kelljen többet fizetniük a gáz-, áram- és távhőszolgáltatásokért.

– Egy olyan hatékony, energiatakarékos rendszert kívánunk létrehozni, amely a versenyképességet, az ellátás biztonságát és a fenntarthatóságot fogja szolgálni – jelentette ki Horváth Attila. Hozzátette: fontos szempont az is, hogy a fejlesztések eredményeként mérsékelhetik az üvegházhatást és hogy új kaput nyithatnak az zöld energia felhasználása előtt.

Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte, a beruházás több szempontból javíthatja a kecskemétiek életminőségét. Például nagy lépést tesz a város a levegő szennyezettségének, porterhelésének csökkentésében, és a meglévő 40 ezer fogyasztó a közeljövőben már megújuló, zöld energiával fűti majd az otthonát. További előny, hogy újabb területek bekötésére nyílik lehetőség a fejlesztéssel, ráadásul ott, ahol a legrosszabb a levegő.