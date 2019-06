36 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt Kunszentmiklóson

Eredményes évet tudhat maga mögött a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság. A nyomozások eredményessége az előző évhez viszonyítva több mint tíz százalékkal javult, a jól végzett munka és a határozott fellépés eredményeként a regisztrált bűncselekmények száma 196-ról 151-re csökkent.

– Eredményesség tekintetében a megye kapitányságai közül az elsők között tartják számon a kunszentmiklósit. Az elmúlt esztendőben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma az előző évihez viszonyítva harminchat százalékkal csökkent, a kiemelten kezelteké több mint ötven százalékkal esett vissza. Kevesebb volt a testi sértés, emberölés pedig az elmúlt két évben nem történt működési területükön. Nagy hangsúlyt fektettek a vagyon elleni bűncselekmények, különösen a lopások megelőzésére, visszaszorítására, a tettesek kézre kerítésére, ennek köszönhetően a lopások száma hatvan, a lakásbetöréseké negyven százalékkal volt kevesebb az előző évhez képest. A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhető az is, hogy garázdaságra alig volt példa – emelte ki Rigó János rendőrkapitány.

A rendőrség nagy hangsúlyt fektet a bűnmegelőzésre, havi rendszerességgel szervez akciókat a piacon a bűnmegelőzési előadó, a körzeti megbízottak és a járőrök közreműködésével. Szóban és tájékoztató anyagok segítségével hívják fel a lakosság figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre. Nagy sikert aratott a Házhoz megyünk elnevezésű kampánysorozat, az oktatási intézményekben pedig a drogprevenciós, a baleset-megelőzést szolgáló előadások, rendőrségi nyílt napok bizonyultak népszerűnek.

– A gyerekekkel már időben meg kell ismertetni a közlekedési szabályokat. Kapitányságunk munkatársai gyakori vendégei az óvodáknak, iskoláknak, ahol az elmélet mellett játékos formában adják át a tudást, ismertetik meg velük a KRESZ-t, a helyes magatartást. Rendőreink nemcsak a felnövekvő nemzedékkel, hanem a felnőttekkel is rendszeresen foglalkoznak. Tavaly az őszi-téli megváltozott időjárási körülményekre felkészítő kampányt szerveztünk egy kunszentmiklósi székhelyű cég dolgozói számára – tette hozzá a kapitányság vezetője.

Továbbra is gondot jelent viszont a közlekedési szabályok be nem tartása. A legfőbb baleseti okok, hogy a sofőrök figyelmen kívül hagyják az útviszonyokat, megsértik a kanyarodás, az irányváltoztatás, az előzés szabályait, nem tartják be a követési távolságot. A legtöbb személysérüléssel járó baleset a gyorshajtóknak és az ittas sofőröknek tudható be. Kunszentmiklós közigazgatási területén tízről tizenkettőre emelkedett a sérüléssel járó balesetek száma, két esetben ittas sofőr volt az okozó.

– Rendőrségünk eszközállománya jónak mondható. Szinte teljes egészében megújult a járműparkunk, informatikai eszközeinket modernebbre cseréltük. Gépjárműparkunk átlagéletkora nem haladja meg a három évet. A közelmúltban a térségben sikerült egy mobil traffi­paxot is szolgálatba állítani, ami talán tovább javíthatja a közlekedés biztonságát – tette hozzá Rigó János.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság konstruktív kapcsolatot épített ki az önkormányzatokkal, valamint a polgárőr-egyesületekkel. A közös szolgálatok az eredményes megelőző és felderítő munkában jelentenek segítséget, közbiztonsági és bűnügyi szempontból egyaránt. A polgárőrök egyebek mellett közreműködnek Az iskola rendőre program tanévkezdési kampányában, közlekedési akciókban, rendezvények biztosításában.

– Kapitányságunk a tavalyi évben is a kihívásokkal teli környezethez igazodva hajtotta végre feladatait. Biztosítottuk a közrendet, a közbiztonságot, javítottuk a közlekedési fegyelmet. Elmondható, hogy kapitányságunk illetékességi területén jelentősen nőtt a lakosság szubjektív biztonságérzete – foglalta össze az elmúlt esztendő eredményeit a rendőr­kapitány.

Tovább javultak a bűnügyi mutatók

Az elmúlt öt év alatt Kunszentmiklóson a regisztrált bűncselekmények száma 229-ről 151-re változott, az elmúlt évben a csökkenés mértéke 22,95 százalékos. A nyomozás eredményessége 73,6 százalékról 84,1 százalékra emelkedett. A közterületen elkövetett bűncselekmények eredményességi mutatója 89,6 százalékos, ami kiemelkedő eredménynek számít.