35. születésnapját ünnepelte a Corvin Mátyás Általános Iskola (videó)

A kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, ennek tiszteletére rendeztek szombat délután jubileumi ünnepséget.

Egykori és jelenlegi pedagógusokat, diákokat, valamint szülőket és támogatókat is vártak a Mátyás Király Általános Iskola elindulásának 35. évfordulója alkalmából tartott szombati ünnepségre. Ezen mutatták be az intézmény elmúlt öt évéről szóló új, jubileumi évkönyvet, és a résztvevők megtekinthették az iskola történetét rengeteg fotóval bemutató kiállítást is. A műsort a táncban, zenében, színjátszásban kimagaslóan tehetséges tanulók adták.

– Ez az iskola a miénk. Elsősorban a mátyásos diákoké, pedagógusoké, a szülőké, tágabb értelemben a hunyadivárosiaké és a kecskeméti polgároké. Rajtunk múlik, a mi felelősségünk, hogy milyen világot építünk ki magunknak e falak között. Úgy gondolom, hogy a Mátyás iskola elmúlt 35 éve remekül alátámasztja Széchenyi István gondolatát: „sok ezer kis erő közös célra egyesülve hasznos és nagy műveket teremt”. A mi iskolánk értékes, nyitott iskola, sokszínűséggel és a nyitottság melletti fogékonysággal – mondta megnyitó beszédében dr. Lóczi László igazgató.

Hozzátette: az iskola népszerűségét remekül tükrözik az elsős beiratkozások. A Mátyás körzetében évente általában 35-50 elsős korú gyermek van, mégis tavaszonként mindig 80-90-et íratnak be szüleik, így három-négy osztály szokott indulni. A továbbtanulási mutatóik is igen jók: a diákok mintegy 90 százaléka megy tovább érettségit adó iskolába, és 9-10. évfolyamosokról érkező visszajelzések azt mutatják, hogy a volt mátyásosok kiválóan megállják a helyüket a középiskolában is. Diákjaik a tanulmányi versenyeken is szép eredményeket érnek el, nemcsak angol idegen nyelvből, hanem matematikából és természetismeretből is.

Lóczi László elmondta: legszebb álmaikat is felülmúlta az angol-magyar kéttanítási nyelvű program megvalósítása. A Nemzeti Alaptanterv alapfokú nyelvvizsgát ír elő a kéttannyelvűs tanulóknak, a Mátyásban középfokú szintre tették a mércét, és immár négy évfolyamuk végzett. A diákok B2-es komplex, azaz középfokú nyelvvizsgával ballagnak el, sőt vannak olyanok, akiknek a felsőfokú is sikerül.

Az igazgató úgy fogalmazott, egy összetett és nyitott rendszert működtetnek, amelyben a különböző képességek és személyiségjegyek ellenére minden tanuló ki tud bontakozni és eközben a közösség teljes értékű tagja marad. Emellett tartalmas és élményekben gazdag diákélet is zajlik az iskolában.

– Nemcsak az értelmiségi pályára továbbmenő diákokra vagyunk büszkék, hanem mindenkire, aki hasznos, becsületes, értékes tagjává válik a társadalomnak – jelentette ki Lóczi László.

Az ünnepségen Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója és Gaál József alpolgármester is méltatta az iskolát.

