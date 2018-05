25 éve járt Kecskeméten II. Erzsébet brit királynő

Isten hozta Felségedet Kecskeméten! – írta 25 évvel ezelőtt, 1993. május 6-án címlapján a Petőfi Népe, üdvözölve II. Erzsébet brit királynőt, aki a magyarországi látogatása alkalmából ellátogatott Kecskemétre és Bugacra is.

A királynő és férje, Fülöp herceg május 4-én, kedden érkezett Budapestre, ahol az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád fogadta az Országház elé begördülő királyi pár Rolls-Royce-szát. Budapesti fogadtatásuk után, május 6-án Kecskemétre érkezett II. Erzsébet és férje. A királynő előtt tisztelegve a Petőfi Népe aznapi száma címlapján köszöntötte az uralkodót.

A Petőfi Népe korabeli lapszámainak segítségével mutatjuk be a királyi pár kecskeméti és bugaci látogatását. Cikkünk végén egy galéria is látható, a Petőfi Népe korabeli fotóiból.

Vendégvárás Kecskeméten

A látogatást megelőző előkészületekről a következőképp számolt be a Petőfi Népe az 1993. május 5-ei számában: „Ha kedves vendéget várunk, még a későbbre tervezett takarításokat is úgy időzítjük, hogy tiszta legyen környezetünk a vendég érkezésére. Tulajdonképpen ez történik napok óta Kecskeméten is. Kőművesek, festők, mázolok, útjavítók serénykednek a főtéren. Kezük nyomán szépül a városközpont, amit jó érzéssel veszünk tudomásul. Még az idősebb bennszülötteknek sem tűnt fel eddig, hogy a városháza előtti Kossuth tér lámpaoszlopain is Kecskemét címere látható. Most viszont, a kora nyári napsütésben, ragyognak az arany színűre mázolt kecskefigurák az oszlopokon. Jó érzéssel örülhetünk annak, hogy ez a város nemcsak hírős, hanem szép is.”

A Kodály iskola leánykara köszöntötte a királynőt

II. Erzsébet május 6-án, valamivel 11 óra után érkezett kecskeméti látogatásának első színhelyére, a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium patinás épületéhez. A királyi vendéget a bejáratnál az intézmény leánykarának éneke, és több ezer ember éljenzése köszöntötte, majd Merász József kecskeméti polgármester kíséretével megtekintették a főtér impozáns épületeit.

Az anglikán egyház feje a Nagytemplomban

II. Erzsébetet és kíséretét a hangulatos főtéri séta után a Nagytemplom bejáratánál fogadták a különböző felekezetek, a római katolikus, a református, az evangélikus, az ortodox és a zsidó egyházak városi vezetői. A bemutatkozás után a királynő részt vett azon a rövid imán, amit a templomban Fejes László apátplébános mondott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ajándék a királynőnek

Kecskemét város díszkulcsát kapta ajándékul a királynő a várostól, melyet Merász József polgármester adott át. A húsz centiméter hosszú, aranyozott, vésett aljú rekeszzománc jelképes városkulcsot Túri Endre festőművész és ifjabb Nagy Ferenc iparművész tervezte. A kulcsot növényi omamensek, azsúrzománc tulipánmotívum és Kecskemét címere díszítette, és aranyozott díszdobozban adták át a királynőnek.

Fogadás a városházán

A déli harangszó elhangzása után néhány perccel vonult be Erzsébet királynő és Fülöp herceg Merász József polgármester kíséretében a kecskeméti városháza dísztermébe, ahol közel százötvenen tapssal üdvözölték a felséges párt. A fogadáson részt vettek a város elöljárói, a helyi országgyűlési képviselők, a közintézmények, s cégek vezetői, Bács-Kiskun megyei települések, s más városok polgármesterei is. A díszpulpitus jobb oldali székén a királynő, a bal oldalin a férje, középsőn a polgármester foglalt helyet. Majd Merász József rövid beszédében köszöntötte az uralkodópárt. A polgármestert követően Erzsébet királynő üdvözölte a kecskemétieket, amely után őfelsége és férje az alábbiakat írta a város díszkönyvébe: „Őfelsége, II. Erzsébet királynő és Őfensége, Fülöp herceg, Edinburgh hercege látogatásának alkalmából Kecskemét városának 1993. május 6-án.”.

Hasonlít az otthonombeli tájhoz – II. Erzsébet beszéde Kecskeméten

„Tisztelt Polgármester Úr! Képviselők! Hölgyeim és Uraim!

Nagyon köszönöm szíves üdvözletüket, valamint, hogy megajándékoztak Kecskemét város kulcsával. Az edinburgh-i herceg és számomra nagy öröm az, hogy Önökkel lehetünk a Nagyalföld eme gyönyörű városában.

Nem sokkal ezelőtt volt részem népük meleg fogadtatásában és vendégszeretetében a város főterén. Itt igazán elmondható, hogy olyan emberek között vagyok, akik hosszú hagyományokkal rendelkeznek az építészeti, zenei és irodalmi alkotások terén. Ugyancsak nagy örömmel tölt el, hogy lehetőségem volt látni valamelyest a vidékből, egy olyan tájból, amely nem idegen a kelet-angliai tájtól, az én otthonomban.

Üdvözletet hozok Önöknek Kent megye és Coventry város népétől, amely az Önök testvérmegyéje és -városa Nagy-Britanniában. Tudomásom van arról, hogy mennyire értékelik az Önökkel fennálló kapcsolatot, valamint a cserelátogatásokat.

Hallottam arról a kiváló munkáról, melyet a brit cégek és szervezetek ezen a tájon folytatnak. Meg vagyok győződve róla, hogy még sokat tanulhatunk egymástól.

Polgármester Úr, köszönöm a szíveslátást és a megtiszteltetést, melyben Kecskemét lakói ma részesítettek.” – adta közre a királynő teljes beszédét lapunk május 7-ei száma.

Vidám kirándulás a pusztán

A városházi ünnepséget követően indult Bugacra a királyi pár és a kíséret, s innentől Bács-Kiskun megye vette át a vendéglátó házigazda szerepét. A mintegy 30 kilométeres úton végig ünneplő emberek integettek. A brit uralkodót Bugacon, a csárda bejáratánál tekerőlantos muzsikaszóval, túrós és tepertős pogácsával és egyebek között barackpálinkával várták. A királynő megtekintette a Kalocsai Néptáncegyüttes folklórműsorát, majd hintóra ülve a piknik helyére, egy közeli tanyára utazott. A Bugaci csárda citerazenekarának műsorával kísért pusztai programmal a brit királyi pár Duna-Tisza közi látogatása véget ért, a királynő és kísérete visszautazott a fővárosba.

Fülöp herceg vágya teljesült

Hány magyar város versengett azért, hogy a brit uralkodópár őket tisztelje meg látogatásával. II. Erzsébet és férje, Fülöp herceg azonban Kecskemétet választotta, s ragaszkodtak ehhez a városhoz. Vajon miért? Milyen titka lehet a puszták metropoliszának? Vagy milyen titka van a királyi párnak? – találgatta a Petőfi Népe. Nos, Fülöp herceg nem rejtette véka alá, hogy ő szeretett volna Kecskemétre jönni, hiszen járt már itt 1978-ban, s olyan kellemesen érezte magát, hogy feleségének is meg akarta mutatni ezt a vidéket.

Másfél óra Őfelsége társaságában

Merász József polgármester fogadta a kecskeméti főtérre érkező Erzsébet királynőt és férjét Fülöp herceget. Merász József közel másfél óráig kalauzolta a „hírős városban” a brit vendégeket. A Petőfi Népe tudósítójának a következőket mondta a látogatásról: – A királynő nagyon érdeklődő volt. Amikor meglátta a sokezres tömeget azt kérdezte, hogy valóban ebben a városban lakik-e mindenki. Erre csak azt tudtam válaszolni, hogy többségük minden bizonnyal, mert a város 110 ezer lakosú település – írta május 7-ei számában a lap.

A királyi látogatás kulisszatitkai

Bács-Kiskun megyében 131 ezer 700 métert tett meg a II. Erzsébet brit királynőt szállító Rolls-Royce. A megyehatártól Bugacpusztáig és vissza 141 ponton álltak rendőrök az út mellett, de nem csak ezt tette az eddigi legnagyobb kihívássá a főkapitányságnak a látogatás biztosítását. Már a látogatás előtt hetekkel 392 rendőr precízen összehangolt munkával tervezte meg az összes apró részletet, hogy a királyi pár érkezésekor minden a legnagyobb rendben menjen.

Zászlók a külügytől

Kétezer zászlóval üdvözölték a kecskemétiek a főtéren sétáló királynőt. A zászlók fele brit, másik fele magyar színű volt, melyeket a Külügyminisztériumból küldtek a hírős városba.

Orvosi készültség a honvédkórházban és a ROVKI-ban

Teljes szakmai, technikai és műszaki felszereltségével II. Erzsébet királynő és kísérete rendelkezésére állt mindkét kecskeméti katonaegészségügyi intézmény. A kecskeméti és bugaci látogatás időtartamára, mindaddig, míg a királynő és kísérete el nem hagyta Kecskemét környékét, a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet és a honvédkórház is kiemelt ügyeletet tartott, ám szerencsére semmi rendkívüli nem történt, senki sem szorult orvosi ellátásra a királyi látogatók és kíséretük tagjai közül. A királynőt egyébként saját orvosai is kísérték, akik II. Erzsébet közelében voltak mindvégig.