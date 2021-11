230 éve született Katona József, aki ügyvédként nem kért pénzt a szegényektől

230 éve született Katona József, az egyik leghíresebb kecskeméti, akinek drámaírói tevékenysége mellett kevésbé ismert – pedig nagyon érdekes – ügyészi-ügyvédi pályafutása, erről beszélt Ramháb Mária nyugalmazott könyvtárigazgató a városi megemlékezésen.

A neves drámaíró színház melletti szobránál tartott megemlékezésen és koszorúzáson jelen volt Falu György alpolgármester, Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke, több önkormányzati képviselő, a Katona József nevét viselő intézmények vezetői, munkatársai valamint az Arany, a Móra és a Zrínyi iskola néhány tanulója.

A Katona gimnázium diákjainak műsora után a hagyományoknak megfelelően a Katona József-díj idei kitüntetettje, Ramháb Mária nyugalmazott könyvtárigazgató mondott beszédet, aki hangsúlyozta: Katona a kecskemétieknek nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját, hanem a város szülöttét és egész életét a város szolgálatában töltő közszolgát is jelenti.

Ramháb Mária ennek jegyében főként Katona József kevésbé ismert, ügyészi és ügyvédi munkájának részleteire tért ki.

Kiderült, hogy mikor 1820 novemberében elnyerte az alügyészi tisztséget, a frissen megjelent Bánk bánt a kecskeméti főbírónak és tanácsnak ajánlotta, válaszul pedig a tanács „az auktor úrnak a magyar nyelv palléroztatására törekedő dicséretes igyekezetéért honorárium fejében a város kasszájából 100 forintokat kifizettetni rendelt”.

Erről aztán mint olyan példaról számolt be a Tudományos Gyűjtemény folyóirat, amelyet „a hazai nyelv előmozdítására és a nemzeti fény gyarapítására” a tehetősebb községeknek követni kellene.

Katona József Csányi János főügyész mellett dolgozott, majd 1822 és 1826 között az úriszék jegyzője volt. Hivatalát kifogástalanul töltötte be, emellett kiterjedt ügyvédi gyakorlatot is folytatott. Ügyészi munkája nem volt könnyű, nem volt fogalmazója, titkárnője, a tanúkihallgatásokat maga végezte és ő írta a vaskos jegyzőkönyveket is. Székelyné Kőrösi Ilona, a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület elnökének kutatásai szerint rendkívül alapos és érzékeny ember volt, egy-egy apró ügyben is több tanút meghallgatott, sokszor nagyon megértő volt a gyanúsítottakkal szemben. Több feljegyzés szerint panaszkodott a fogvatartás körülményeire, szóvá tette, hogy fiatal, még szülés előtt álló lányokat nem szabadna a penészes, vizes cellákban bebörtönözni, megbotozni azért, mert ennivalót loptak. Kollégáit is megszidta, ha letegezték a gyanúsítottakat.

– A közszolgálat és az emberség – akárcsak a Bánk bánban a haza és a magánélet – ellentétbe került egymással, emiatt város vezetőivel való kapcsolata aligha lehetett harmonikus. A 19. század elején ugyanis egyre növekedett az ellentét a vagyonukat gyarapító gazdagok és a nyomorúságba süllyedő szegények között

– mondta el Ramháb Mária. Arról is beszélt, hogy a földjüket elvesztő embereket munkára kényszerítették súlyos büntetés terhe mellett, és az igencsak korrupt városvezetés nem törekedett arra, hogy a súlyos társadalmi feszültségeket feloldja, orvosolja, így az ellentétek tovább fokozódtak.

Katona Józsefet az elszegényedés és igazságérzete is a szegények mellé állította. Ügyvédi munkadíja nagy részét anyagi gondok között élő szülei és testvérei támogatására fordította. A város tisztségviselőjeként kötelességének érezte, hogy magasabb fórumokon is felhívja a figyelmet a szegények helyzetével való törődésre. 1822-ben megfogalmazta „a nyomorúság igája alatt szenvedő Kecskeméti szegény sorsú Köz népnek” feliratát Koháry herceghez, a város földesurához, védelmét kérve a magistratus visszaéléseivel szemben.

– Nemcsak szóban, de tettben is szegények mellé állt. A szegényekkel szívesen megosztotta, amije volt, ügyeiket díj nélkül elvállalta és lefolytatta. A megtévedt szegényekkel szemben a törvény szigorút enyhíteni igyekezett, gondoskodni kívánt a rabok jobb élelmezéséről is. Katona József korának olyan közszolgája volt, akinek gondolkodását, cselekedetét minden ízében áthatotta a közért való felelősség, ami számtalan módon kifejezésre juttatott élete során. Következetesen írt beadványainak, szóbeli megnyilvánulásainak, cselekedeteinek sokan köszönhették ügyük előbbre vitelét – hangsúlyozta Ramháb Mária, a Katona József-díj idei díjazottja.